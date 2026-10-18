Карпати на останній хвилині врятувались від поразки у матчі з Епіцентром

Карпати на стадіоні "Україна" у Львові зіграли внічию з Епіцентром у межах 9 туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 2:2.

Початок матчу пройшов у боротьбі – Карпати намагалися нав'язати супернику власний темп, проте першими забили гості. Микола Миронюк перехопив м'яч перед штрафним майданчиком львів'ян і віддав передачу на Артема Козака. Той увірвався до штрафного майданчика та влучно пробив у кут воріт.

Карпатам вдалося відігратися завдяки Ростиславу Ляху. Після його удару голкіпер Епіцентру Микита Федотов не зреагував на м'яч, який опинився у сітці воріт.

Втім, уже за чотири хвилини Карлос Рохас знову вивів Епіцентр уперед. Іспанський нападник протягнув м'яч від центральної лінії поля до воріт суперника, завдавши потужний ударом під поперечку.

Наприкінці першого тайму Карпати вдруге відправили м'яч у сітку воріт суперника: після розіграшу кутового відзначився Фелліпе Вієйра. Однак арбітр скасував гол через положення поза грою.

У другій половині зустрічі Карпати володіли ініціативою та змогли зрівняти рахунок на останніх секундах зустрічі, відзначився Чебер Алькайн.

Чемпіонат України – УПЛ

9 тур, 18 жовтня

Карпати – Епіцентр 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 15 Козак, 1:1 – 36 Лях, 1:2 – 39 Рохас, 2:2 – 90+4 Алькайн

Карпати: Мисак, Іван Калеро (Мірошніченко, 69), Бабогло, Жан Педрозу, Лях (Іглесіас, 46), Моха (Ерікі, 69), Чачуа, Фелліпе (Карабін, 78), Алькайн, Вантух, Сері (Дєдов, 69).

Епіцентр: Федотов (Білик, 46), Репай, Мороз (Григоращук, 70), Ніл, Климець, Запорожець, Сидун (Бендера, 54), Ващенко, Миронюк, Козак (Нене, 70), Рохас.

Попередження: Лях, 37 – Репай, 84, Ващенко, 85.

Нагадаємо, у центральному матчі туру Полісся у меншості обіграло Динамо.