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Шахтар обіграв Колос у 9 турі УПЛ

Олексій Мурзак — 17 жовтня 2026, 19:57
Шахтар обіграв Колос у 9 турі УПЛ
ФК Шахтар

У суботу, 17 жовтня, відбувся матч 9 туру УПЛ сезону-2026/27, у якому Шахтар вдома переміг Колос.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Донеччани забили двічі до перерви, а наприкінці зустрічі гості скоротили відставання й залишилися вдесятьох після вилучення Андрія Цурікова.

Так, Тобіас відкрив рахунок на 10-й хвилині, а на 36-й Валерій Бондар подвоїв перевагу Шахтаря. Колос повернув інтригу на 84-й хвилині: після передачі Луані Станковскі забив Алімі Тахірі.

На 90-й хвилині Цуріков отримав другу жовту картку й був вилучений, а Колос у підсумку не зміг врятуватися від поразки.

Чемпіонат України – УПЛ
9 тур, 17 жовтня

Шахтар – Колос 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 10 Тобіас, 2:0 – 36 Бондар, 2:1 – 84 Тахірі

Шахтар: Різник, Караваєв, Бондар, Маттурро (58, Матвієнко), Тобіас, Назарина (58, Мендоса), Бруніньйо, Криськів (87, Очеретько), Ісаке Сілва (71, Педріньйо), Обах, Лука Мейрелліш (58, Траоре)

Колос: Пахолюк, Рухадзе, Бурда, Гончаренко, Цуріков (90, вилучений), Хрипчук, Кане (70, Касалла), Демченко (80, Денисенко), Ррапай (46, Станковскі), Салабай (88, Сухонос), Ндукве (70, Тахірі)

Попередження: Тобіас (51), Арда Туран (тренер, 58), Бурда (60), Цуріков (61), Салабай (71)

Вилучення: Цуріков (90, друга жовта картка)

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