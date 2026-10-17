Шахтар обіграв Колос у 9 турі УПЛ

У суботу, 17 жовтня, відбувся матч 9 туру УПЛ сезону-2026/27, у якому Шахтар вдома переміг Колос.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Донеччани забили двічі до перерви, а наприкінці зустрічі гості скоротили відставання й залишилися вдесятьох після вилучення Андрія Цурікова.

Так, Тобіас відкрив рахунок на 10-й хвилині, а на 36-й Валерій Бондар подвоїв перевагу Шахтаря. Колос повернув інтригу на 84-й хвилині: після передачі Луані Станковскі забив Алімі Тахірі.

На 90-й хвилині Цуріков отримав другу жовту картку й був вилучений, а Колос у підсумку не зміг врятуватися від поразки.

Чемпіонат України – УПЛ

9 тур, 17 жовтня

Шахтар – Колос 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 10 Тобіас, 2:0 – 36 Бондар, 2:1 – 84 Тахірі