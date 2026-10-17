Шахтар обіграв Колос у 9 турі УПЛ
У суботу, 17 жовтня, відбувся матч 9 туру УПЛ сезону-2026/27, у якому Шахтар вдома переміг Колос.
Зустріч завершилася з рахунком 2:1.
Донеччани забили двічі до перерви, а наприкінці зустрічі гості скоротили відставання й залишилися вдесятьох після вилучення Андрія Цурікова.
Так, Тобіас відкрив рахунок на 10-й хвилині, а на 36-й Валерій Бондар подвоїв перевагу Шахтаря. Колос повернув інтригу на 84-й хвилині: після передачі Луані Станковскі забив Алімі Тахірі.
На 90-й хвилині Цуріков отримав другу жовту картку й був вилучений, а Колос у підсумку не зміг врятуватися від поразки.
Чемпіонат України – УПЛ
9 тур, 17 жовтня
Шахтар – Колос 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 10 Тобіас, 2:0 – 36 Бондар, 2:1 – 84 Тахірі
Шахтар: Різник, Караваєв, Бондар, Маттурро (58, Матвієнко), Тобіас, Назарина (58, Мендоса), Бруніньйо, Криськів (87, Очеретько), Ісаке Сілва (71, Педріньйо), Обах, Лука Мейрелліш (58, Траоре)
Колос: Пахолюк, Рухадзе, Бурда, Гончаренко, Цуріков (90, вилучений), Хрипчук, Кане (70, Касалла), Демченко (80, Денисенко), Ррапай (46, Станковскі), Салабай (88, Сухонос), Ндукве (70, Тахірі)
Попередження: Тобіас (51), Арда Туран (тренер, 58), Бурда (60), Цуріков (61), Салабай (71)
Вилучення: Цуріков (90, друга жовта картка)
Напередодні Кудрівка розгромила Буковину, а Зоря здолала Чорноморець.