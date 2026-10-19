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Харків вольовою перемогою над Лівим берегом закрив програму 9 туру УПЛ

Володимир Максименко — 19 жовтня 2026, 15:17
Харків вольовою перемогою над Лівим берегом закрив програму 9 туру УПЛ
ФК Харків

Футбольний клуб Харків здобув вольову перемогу над Лівим берегом у номінально домашньому матчі в межах 9 туру чемпіонату України.

Поєдинок завершився із рахунком 2:1 на користь підопічних Бартуловича.

Гра розпочалась зі швидкого голу від киян: Шабанов невдало перервав передачу у карний майданчик, після чого м'яч підхопив Волошин і ударом в дальній кут відкрив рахунок.

Після пропущеного голу харків'яни кинулись відігруватись і були близькі до цього ще у середині першого тайму, але Калюжний на добиванні влучив у стійку. 

На 36-й хвилині Харків все ж зміг зрівняти рахунок зусиллями того-таки Калюжного та Забегжи – Іван проштовхнув м'яч на фланг, а вінгер пробив повз голкіпера киян.

У другому таймі гра була на зустрічних курсах із певною перевагою номінальних господарів, що завершилось взяттям воріт від Гаджиєва, який закрутив у дальній з меж карного майданчика.

Чемпіонат України – УПЛ 
9 тур, 19 жовтня

ФК Харків – Лівий берег 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – Волошин, 3, 1:1 – Забергджа, 36, 2:1 – Гаджиєв, 63

ФК Харків: Єрмаков, Крупський, Шабанов, Салюк, Смоляков, Забергджа (Мартинюк, 80), Калюжний, Павлюк, Гаджиєв (Когут, 80), Ітодо (Рашиця, 70), Парако (Яцик, 46)

Лівий берег: Жмурко, Соколов, Якимів, Бондаренко, Сілва Сантос, Криворучко (Банада, 88), Челядін (Малік, 72), Воробчак, Волошин (Бонсу, 88), Квасниця, Венделл (Шастал, 88)     

Попередження: Салюк, Криворучко, Венделл, Челядін.

Завдякий цій перемозі Харків набрав 18 очок і піднявся на третє місце в турнірній таблиці УПЛ, обійшовши київське Динамо. Лівий берег залишається 12-м – сім залікових балів.

Напередодні Карпати на останній хвилині врятувались від поразки Епіцентру, а Динамо принизливо поступилось Поліссю.

Лівий берег ФК Харків Чемпіонат України, УПЛ

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