Харків вольовою перемогою над Лівим берегом закрив програму 9 туру УПЛ
Футбольний клуб Харків здобув вольову перемогу над Лівим берегом у номінально домашньому матчі в межах 9 туру чемпіонату України.
Поєдинок завершився із рахунком 2:1 на користь підопічних Бартуловича.
Гра розпочалась зі швидкого голу від киян: Шабанов невдало перервав передачу у карний майданчик, після чого м'яч підхопив Волошин і ударом в дальній кут відкрив рахунок.
Після пропущеного голу харків'яни кинулись відігруватись і були близькі до цього ще у середині першого тайму, але Калюжний на добиванні влучив у стійку.
На 36-й хвилині Харків все ж зміг зрівняти рахунок зусиллями того-таки Калюжного та Забегжи – Іван проштовхнув м'яч на фланг, а вінгер пробив повз голкіпера киян.
У другому таймі гра була на зустрічних курсах із певною перевагою номінальних господарів, що завершилось взяттям воріт від Гаджиєва, який закрутив у дальній з меж карного майданчика.
Чемпіонат України – УПЛ
9 тур, 19 жовтня
ФК Харків – Лівий берег 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 – Волошин, 3, 1:1 – Забергджа, 36, 2:1 – Гаджиєв, 63
ФК Харків: Єрмаков, Крупський, Шабанов, Салюк, Смоляков, Забергджа (Мартинюк, 80), Калюжний, Павлюк, Гаджиєв (Когут, 80), Ітодо (Рашиця, 70), Парако (Яцик, 46)
Лівий берег: Жмурко, Соколов, Якимів, Бондаренко, Сілва Сантос, Криворучко (Банада, 88), Челядін (Малік, 72), Воробчак, Волошин (Бонсу, 88), Квасниця, Венделл (Шастал, 88)
Попередження: Салюк, Криворучко, Венделл, Челядін.
Завдякий цій перемозі Харків набрав 18 очок і піднявся на третє місце в турнірній таблиці УПЛ, обійшовши київське Динамо. Лівий берег залишається 12-м – сім залікових балів.
Напередодні Карпати на останній хвилині врятувались від поразки Епіцентру, а Динамо принизливо поступилось Поліссю.