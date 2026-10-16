Воротар Оболоні став лідером команди за системою "гол+пас" в УПЛ

Воротар Оболоні Назарій Федорівський віддав гольову передачу в матчі дев'ятого туру УПЛ проти Вереса (2:0). Для голкіпера це вже друга результативна дія в поточному сезоні чемпіонату України.

Оболонь відкрила рахунок на 21-й хвилині зустрічі завдяки голу півзахисника Артема Кулаковського. У другому таймі становище Вереса ускладнилося після вилучення Давіда Нійо, який отримав пряму червону картку.

На 84-й хвилині Федорівський вибиваючи м'яч від власних воріт вивів Ігоря Мединського віч-на-віч із голкіпером рівненської команди. Нападник скористався нагодою та встановив остаточний рахунок - 2:0.

Для Федорівського це вже друга результативна дія у нинішньому сезоні УПЛ. Раніше воротар відзначився голом у матчі проти Чорноморця, який завершився нічиєю 1:1. Тоді воротар допоміг Оболоні уникнути поразки.

Дві результативні дії зробили Федорівського найкращим гравцем "пивоварів" за системою "гол+пас". Жоден футболіст столичного колективу не виконав більше однієї гольової дії у нинішній кампанії.

Оболонь здобула першу перемогу в сезоні УПЛ, набрала сім очок і піднялася на 13-те місце в турнірній таблиці. Наступний матч чемпіонату кияни проведуть 23 жовтня на виїзді проти Полісся.

Раніше повідомлялося, що Оболонь підтримала формат УПЛ із плейоф за четверту путівку в єврокубки.