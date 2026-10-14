Шахтар здобув першу перемогу в Лізі чемпіонів, здолавши АЕК

Донецький Шахтар переміг грецький АЕК у межах другого туру загального етапу Ліги чемпіонів-2026/27.

Зустріч на лондонському стадіоні Стемфорд Брідж завершилася з рахунком 3:1 на користь української команди.

Гості жваво розпочали поєдинок, створивши кілька небезпечних моментів поблизу воріт Різника. Шахтар відповів перспективними атаками за участю Невертона, Аліссона та Педріньйо.

На 28-й хвилині АЕК відкрив рахунок. Греки скористалися помилками гравців Шахтаря, після яких Ловро Маєр опинився на ударній позиції. Хорват отримав передачу від Ставроса Піліоса та холоднокровно пробив повз Різника.

Шахтар доволі швидко зрівняв рахунок. Захисник АЕКа Філіпе збив Аліссона у штрафному майданчику. Після перегляду VAR арбітр вказав на позначку. Пенальті реалізував Педріньйо, який переграв голкіпера в дуелі.

Другий тайм розпочався з атак АЕКа, проте Різник надійно діяв у воротах Шахтаря. Спочатку голкіпер зупинив прорив Піліоса, а за кілька хвилин ефектним сейвом урятував команду після удару Маріна зі штрафного.

Наприкінці зустрічі підопічні Арди Турана вийшли вперед. Правий захисник гірників Вінісіус Тобіас прострілив із правого флангу, після чого м'яч рикошетом від голкіпера залетів у сітку.

Невдовзі Шахтар забив утретє. Глейкер Мендоза, який вийшов на заміну в другому таймі, влучно пробив у дальній кут. Для венесуельського вінгера цей гол став другим у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.

Фінальний свисток зафіксував першу перемогу Шахтаря в нинішньому розіграші турніру.

Ліга чемпіонів-2026/27

Основний етап, 2 тур

14 жовтня

Шахтар (Україна) – АЕК (Греція) 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 28 Маєр, 1:1 – 34 Педріньйо, 2:1 – 80 Вінісіус, 3:1 – 87 Мендоза

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Вінісіус, Очеретько, Невертон (Мендоза, 63), Марлон Гомес (Назарина, 81), Педріньйо (Ізакі, 63), Аліссон (Феррейра, 88), Еліас (Мейрелліс, 88).

АЕК: Бріньйолі, Піліос, Філіпе, Мукуді, Рота, Койта, Віталіш (Кайрінен, 79), Марін (Зубков, 83), Маєр (Жоау Маріу, 71), Зіні (Гачинович, 71), Йович (Варга, 80).

Попередження: Марлон Гомес (54) – Маєр (18), Мукуді (42), Марін (61), Варга (90)

Нагадаємо, що у першому турі Ліги чемпіонів сезону-2026/27 Шахтар зіграв внічию з нідерландським ПСВ (1:1).

Свій наступний матч у Лізі чемпіонів "гірники" зіграють 21 жовтня проти міланського Інтера.