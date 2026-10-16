Оболонь з асистом голкіпера здобула першу перемогу в сезоні, здолавши Верес

Київська Оболонь здолала рівненський Верес у домашньому матчі дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Господарі відкрили рахунок на 21-й хвилині. Артем Кулаковський із близької відстані відправив м'яч головою у ворота після розіграшу кутового.

Наприкінці першого тайму через ушкодження поле залишив Тарас Лях. Після заміни "пивовари" могли одразу, але Валентин Горох врятував свою команду.

На 54-й хвилині гості залишились у меншості. Спочатку рефері показав жовту картку Давіду Нійо за грубий фол у центрі поля, проте після перегляду ВАР змінив свої рішення та вилучив руандійського футболіста.

Наприкінці зустрічі голкіпер Оболоні Назарій Федорівський, який раніше вже відзначався голом, записав собі в актив асист. Він виконав удар від воріт, після якого Ігор Мединський поставив крапку в зустрічі.

Чемпіонат України – УПЛ

9-й тур, 16 жовтня

Оболонь – Верес 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 21 Кулаковський, 2:0 – 84 Мединський

Оболонь: Федорівський, Полегенько, Прокопчук, Ломницький, Шевченко, Шулянський (Капінус, 62), Кулаковський, Чех (Єрмаков, 80), Маткевич (Мединський, 80), Лях (Устименко, 43), Суханов (Волохатий, 62)

Верес: Горох, Протасевич (Стамуліс, 46), Ціпот, Вовченко, Сміян, Харатін, Чечер (Нійо, 46), Гонсалвеш (де Жезус Ліма, 72), Фабрісіо, Помба, Шарай (Воллі, 80)

Попередження: Суханов, 63 (за межами поля), Полегенько, 66 – Чечер, 11

Вилучення: Нійо, 54

Зазначимо, що ця перемога стала першою для Оболоні в сезоні. Кияни піднялася поки на 13-місце в турнірній таблиці УПЛ.

В активі команди Олександра Антоненка сім очок. Верес має на два залікові бали більше.

Нагадаємо, що дев'ятий тур УПЛ розбитий на чотири ігрові дні. В центральному поєдинку зіграють між собою Полісся та Динамо.