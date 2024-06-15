Нова спроба Кейна та компанії. Учасники Євро-2024: Англія

Збірна Англії їде на чемпіонат Європи з футболу-2024 з великими надіями та сподіваннями.

…Зіграти рівно на півкроку краще, ніж три роки тому. Володимир Кук представляє збірну "трьох левів", а Чемпіон продовжує розповідати головне про претендентів на перемогу в турнірі та суперників збірної України.

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Довідка

Англійський футбольний союз (FA) заснований 26 жовтня 1863 року

Місце у рейтингу ФІФА – 1

Найбільша кількість матчів за збірну – Пітер Шилтон (125)

Найкращий бомбардир – Гаррі Кейн (63)

Історія

Незважаючи на статус однієї із провідних збірних світу, Англія має лише два завойовані титули в трофейній шафі. Мова про золото на Олімпійських іграх в 1900 році та домашній чемпіонат світу, виграний у 1966-му. Втім, національна команда Англії має чи не найдовшу історію. Передумовою для створення збірної стало заснування FA у 1863 році, саме він встановив сталі правила для популярної в той час дворової гри.

Перший офіційний матч англійці провели в 1872 році, проти Шотландії, тоді команди пішли з поля без забитих м'ячів. Дебютною перемогою на міжнародних змаганнях стало "золото" на Олімпійських іграх 1900 року, тоді англійці здолали Францію з рахунком 4:0. Через 66 років Англії підкорилося ще одне досягнення. Перемозі на ЧС посприяли домашні трибуни. Англійці надзвичайно пишалися своєю національною командою, футбол в одну мить об'єднав народ на стадіонах та перед телеекранами.

Проте, після цього настав період великої "засухи", команда й досі не виграла жодного турніру, хоч була близька до успіху в 2021 році. У 1980-х англійці взагалі не змогли вийти з групового етапу на Чемпіонаті Світу та Євро.

У 2018м-му команда дійшла до 1/2 фіналу чемпіонату світу, у 2021-му англійці стали срібними призерами чемпіонату Європи, а в 2022-му були в 1/4 мундіалю.

Шлях на Євро

Шлях збірної Англії на Євро-2024 був точно не найскладнішим. "Три лева" виступали в одній відбірковій групі з Україною, а також Італією, Північною Македонією та Мальтою. З 8 матчів, які були зіграні англійцями у відборі, тільки 2 завершились внічию. Інші 6 матчів команда Гарета Саутгейта виграла, пройшовши відбір без жодної поразки, забивши 22 м’ячі та пропустивши лише 4.

Жереб

Британська дружина опинилася в квартеті С, де суперниками "левів" стали Данія, Сербія та Словенія.

Данія

Команда Каспера Х'юлманда доволі впевнено пройшла відбір на Євро, здобувши 22 очки з 30 можливих. Правда, суперників у групі не назвеш видатними: збірні Словенії, Фінляндії, Казахстану, Північної Ірландії та Сан-Маріно.

Проте в товариських матчах перед чемпіонатом Європи данці показують ще кращі результати: 2 перемоги у 2 спарингах проти Швеції (3:1) та Норвегії (2:1).

Цікаво, що в обох поєдинках голом відзначився П'єр-Еміль Хьойберг, який в цьому сезоні сидів на лавці в Тоттенгемі, але в збірній Данії є ключовим виконавцем.

А ось інша зірочка данців та головна надія в атаці Расмус Гойлунд, який також грає в АПЛ, востаннє за національну команду забивав ще 17 жовтня у ворота Сан-Маріно. Від його форми на Євро буде залежати багато чого, адже у відборі він приклав ногу до 8 забитих м'ячів (7 голів та 1 асист) з 19.

Сербія

Ця збірна провела неоднозначний відбір. По-перше, балканці поступилися першим місцем у групі Угорщині. По-друге, гарантували собі участь у Євро лише в останньому поєдинку відбору в матчі з прямим конкурентом — Чорногорією.

Такими ж неоднозначними залишаються виступи команди Драгана Стойковича і після відбору: у березні серби розгромно програли Росії в москві (0:4), але потім мінімально перемогли Кіпр (1:0). Пізніше, вже в червні, поступилися Австрії (1:2), але провели чудовий матч проти Швеції (3:0).

Якщо подивитись на склад команди, то такі результати будуть виглядати щонайменше дивно. В нападі грають Душан Влахович, Душан Тадич та Александр Мітрович, трохи нижче діє Сергей Мілінкович-Савич, а на лівому фланзі атаку підтримує Філіп Костич. Усі ці футболісти — відомі майстри.

Від збірної Сербії на Євро можна очікувати будь-чого. Нестабільність команди дає привід вважати, що саме вона стане головним розчаруванням турніру, але клас футболістів може зіграти свою роль та допомогти "орлам" дістатися до пізніх стадій плей-оф.

Словенія

На шляху до Євро Словенія перетнулася в одній групі з Данією. Співвітчизники Златко Заховича також набрали 22 бали, але пропустили "червоно-білих" вперед за результатами очних зустрічей.

У березні команда Матьяша Кека здивувала фанатів, обігравши в товариському матчі потужну Португалію (2:0). У червні ж спаринг-партнери були вже скромнішими: Вірменія (перемога 2:1) та Болгарія (нічия 1:1).

Зірок в цій команді дві: молодий та перспективний нападник Беньямін Шешко, який нещодавно прийняв рішення залишитися в Лейпцизі іще щонайменше на сезон, та досвідчений воротар Ян Облак. Останній, згідно з чутками, навпаки Атлетико збирається залишити.

Також у контексті персоналій не можна не згадати про ексдинамівця Києва Беньяміна Вербича, який їде на Євро попри непереконливий сезон у Панатінаїкосі, а також Йосипа Ілічича, який у 36 років вийшов з депресії та оформив 8+10 за системою гол+пас у чемпіонаті Словенії.

Тренер

Тренером збірної Англії з серпня 2016 року є Гарет "Фізрук" Саутгейт.

Англійські (і не тільки) фанати нагородили його таким прізвиськом через неодноразові суперечливі рішення щодо вибору гравців і відсутність виграних трофеїв з найдорожчою збірною світу. Євро-2024 стане вже 4 великим турніром для Гарета, але найкращим його результатом залишається програний фінал чемпіонату континенту у 2021 році.

До збірної Англії Саутгейт працював на посаді головного тренера Мідлсбро. На чолі цієї команди він провів 151 матч (47 перемог, 41 нічия і 63 поразки) і був достроково звільнений у жовтні 2009 року. Наступним місцем роботи тренера стала збірна Англії U21. Тут справи пішли значно краще (33 матчі, 27 перемог, по 3 нічиї та поразки), тому згодом Гарета запросили вже до головної команди країни. На чолі "трьох левів" Саутгейт провів 95 матчів (60 перемог, 18 нічиїх і 17 поразок).

Втрати

Попри зірковий склад збірної Англії, у багатьох фанатів виникли питання до Гарета Саутгейта, через неординарний вибір заявки на ЧЄ-2024. Однак щонайменше деякі рішення тренера пояснити легко.

Джек Гріліш не в оптимальній формі та не показує той рівень футболу, який від нього очікують. Протягом сезону було видно, як Джек часто виглядає надто пасивним, віддає паси назад замість того, щоб просувати м’яча вперед. Саутгейту потрібен гравець, який не буде "боятись" займатися саме просуванням, що й дозволить створювати небезпеку біля воріт суперників.

Джеймс Маддісон шикарно розпочав у Тоттенгемі й показав, що може стати новим лідером "шпор" на роки. Проте через травму, отриману в матчі з Челсі, Джеймс пропустив значну частину сезону і втратив форму.

Гаррі Магвайр – один з улюбленців Гарета, тому його втрата багато чого означає не тільки для збірної, а й для самого тренера. Захисник не встиг як слід відновитись від травми литкового м’язу, тому пропустить Євро.

Інші гравці, які не потрапили у фінальну заявку:

Джек Гріліш (Манчестер Сіті)

Гарі Магвайр (Манчестер Юнайтед)

Джеймс Маддісон (Тоттенгем)

Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед)

Джордан Хендерсон (Аякс)

Рахім Стерлінг (Челсі)

Бен Чілвел (Челсі)

Ріс Джеймс (Челсі)

Заявка

Воротарі: Дін Гендерсон (Крістал Пелес), Джордан Пікфорд (Евертон), Аарон Рамсдейл (Арсенал)

Захисники: Льюїс Данк (Брайтон), Джо Гомес (Ліверпуль), Марк Гехі (Крістал Пелес), Езрі Конса (Астон Вілла), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл ), Кайл Вокер (Манчестер Сіті)

Півзахисники: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Конор Галлахер (Челсі), Коббі Майну (Манчестер Юнайтед), Деклан Райс (Арсенал), Адам Вортон (Крістал Пелас)

Нападники: Джуд Беллінгем (Реал Мадрид), Джаррод Боуен (Вест Гем Юнайтед), Еберечі Езе (Крістал Пелес), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Ентоні Гордон (Ньюкасл), Гаррі Кейн (Баварія), Коул Палмер (Челсі), Букайо Сака (Арсенал), Айван Тоні (Брентфорд), Оллі Воткінс (Астон Вілла).

Тактика

Англійці люблять домінувати та володіти з м'ячем в матчах із номінально слабшими суперниками (60-75% відсотків володіння, 10-20 ударів по воротам), проте в іграх із близькими за рівнем опонентами статистика вирівнюється.

Саутгейт грає за схемою 4-2-3-1 з двома центральними захисниками, двома латералями та опорниками, двома вінгерами, атакуючим півзахисником і нападником. Насичений півзахист дозволяє команді утримувати м'яч ближче до середини поля, а швидкі латералі і вінгери часто стають головними героями атак, розганяючи/завершуючи зусилля колективу.

Оптимальний склад

Пікфорд — Тріпп'єр, Данк, Стоунз, Вокер — Райс, Трент — Фоден, Палмер, Сака — Кейн

Лідер та легенда

Гаррі Кейн провів неймовірний розіграш. На рахунку нападника Баварії 44 голи та 12 асистів у 45 матчах. Неймовірний дебютний сезон форварда за межами Англії показав, що він здатен бути успішним і в клубі-гранді, та ще й за кордоном.

Попри складний сезон (програш у фіналі Cуперкубка Німеччини Лейпцигу, виліт у півфіналі Ліги чемпіонів від Реала, врешті, поразка у чемпіонаті неймовірному Баєру Хабі Алонсо), Гаррі не втомлювався показувати стабільно висококласний футбол. У першому ж розіграші за новий клуб він побив власний рекорд по голам у чемпіонаті (36), а також став найкращим бомбардиром Бундесліги й забрав "Золоту бутсу".

Значення Кейна важко переоцінити й для збірної Англії. Нема сумніву — якщо він буде здоровий, альтернативи Гаррі на вістрі атаки нема. А тому до своїх нинішніх 63-х голів він точно додасть нові забиті м'ячі вже на Євро-2024.

Гравець відомий своєю відданістю команді та лідерськими якостями. Кейн був призначений капітаном збірної Англії, що підкреслює його вплив як гравця на команду. Гаррі є одним з кращих нападників світу, здатним забивати з різних положень та в складних ситуаціях.

Його голи та виступи давно стали символом надії та сподівання для фанатів. Він представляв свою країну на чемпіонаті світу та Євро, не раз демонструючи вражаючу ефективність.

Кейн відомий не лише завдяки показникам на полі, а й служить прикладом для молодих гравців. Серед іншого, він активно залучений до благодійних справ і пропаганди спорту серед молоді.

Прогноз

Напрошується легкий вихід із групи з першого місця з 9 очками. Перемоги над не надто потужними збірними Сербії та Словенії з різницею більше ніж у 3 голи. Єдина команда, яка може нав'язати боротьбу Англії в групі — Данія. Так, це не та збірна, яка доходила до півфіналу минулого Євро, але досі міцна європейська команда з якісними виконавцями та хорошою зіграністю. Варто очікувати цікаву боротьбу, проте все ж на мінімальну перемогу англійці награють.

У плей-оф усе буде набагато цікавіше. Англія є одним із головних фаворитів на перемогу. Я б навіть сказав, головним, разом із Францією (якій Англія програла в 1/4 ЧС). Очікую від "трьох левів", щонайменше, вихід до фіналу.

Володимир Кук, для Чемпіона