З думкою про часи Касільяса та Рамоса. Учасники Євро-2024: Іспанія

Збірна Іспанії готується до виступу на чемпіонаті Європи з футболу-2024, щоб довести усім скептикам, що кращі роки "фурії" аж ніяк не позаду.

Данило Моісеєнков розказує про піренейську дружину, а Чемпіон продовжує представляти учасників головної події червня.

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Довідка

Королівську федерацію футболу Іспанії засновано 29 вересня 1913 року.

Місце у рейтингу ФІФА – 8

Найбільша кількість матчів за збірну – Серхіо Рамос (180 матчів)

Найкращий бомбардир – Давід Вілья (59 голів)

Історія

Історія національної збірної Іспанії з футболу – це історія зростання, успіху та еволюції. Вона отримала життя в 1920 році, і взяла участь у першому міжнародному турнірі на Олімпійських іграх в Антверпені, де завоювала срібну медаль. Однак протягом більшої частини 20-го століття іспанська команда виступала на міжнародних змаганнях непослідовно, були як звитяги – перемога у чемпіонаті Європи – так і абсолютні провали, як невиходи на ці самі Євро.

Фото: УЄФА

Справжній успіх до іспанської збірної прийшов у 21 столітті. Під керівництвом Луїса Арагонеса, а потім Вісенте дель Боске Іспанія пережила свій золотий період, або як це називають самі іспанці, La era dorada. Іспанія виграла Євро-2008, чемпіонат світу-2010 в ПАР та Євро-2012 з фіналом у Києві, де були розбиті італійці з рахунком 4:0. Та версія збірної зарекомендувала себе як одна з найбільш домінуючих команд у світі та історії в цілому. Цей період відзначився не тільки результатами, а й стилем гри, заснованим на володінні м'ячем і грі у дотик та грі цих самих дотиків. В народ це пішло під назвою "тікі-така".

З тої пори національна команда Іспанії є конкурентоспроможною на міжнародних турнірах, хоча й не повторює успіхів тієї золотої епохи. Такі знакові гравці, як Ікер Касільяс, Хаві Ернандес, Андрес Іньєста, Рауль Гонсалес, Давід Вілья, Хабі Алонсо, Серхіо Рамос та дуже-дуже багато інших залишили незгладимий слід в історії іспанського футболу.

Шлях на Євро-2024

Дорога Іспанії до Євро-2024 не була важкою. Під час відбору Іспанія потрапила до групи А разом із Шотландією, Норвегією, Грузією та Кіпром.

1. Іспанія 3:0 Норвегія (25 березня 2023 року). Іспанська кампанія розпочалася з переконливої домашньої перемоги. Дані Ольмо та дубль Хоселу забезпечили три очки.

2. Шотландія 2:0 Іспанія (28 березня 2023). Несподівана невдача в Глазго, де двічі відзначився Скотт Мактоміней, виявила деякі слабкі місця в команді та стала найгіршим моментом в цьому відборі для Іспанії.

3. Грузія 1:7 Іспанія (8 вересня 2023). На поразку Шотландії Іспанія відповіла вражаючим розгромом у Тбілісі. Альваро Мората відзначився хет-триком, а ще четверо гравців теж зробили свій внесок у перемогу.

4. Іспанія 6:0 Кіпр (11 вересня 2023). Продовжуючи свою переможну серію, Іспанія домінувала в Гранаді. Ферран Торрес відзначився двома голами, а ще четверо гравців забили по одному м’ячу.

5. Норвегія 0:1 Іспанія (15 жовтня 2023). У напруженому матчі в Осло Гаві забив переможний гол і забезпечив вирішальні три бали.

6. Іспанія 2:1 Шотландія (15 листопада 2023). У матчі-реванші проти Шотландії в Севільї, Іспанія перемогла завдяки голам Морати та Оярсабаля.

7. Кіпр 0:4 Іспанія (18 листопада 2023). У своєму останньому виїзному матчі Іспанія була спокійною та впевненою. Забивали Мората, Ферран Торрес, Ніко Вільямс та Дані Ольмо.

8. Іспанія 3:1 Грузія (21 листопада 2023). У заключній грі відбору Іспанія здобула чергову перемогу.

Жереб

Збірна Іспанії зіграє у, можливо, найважчій групі на цьому Євро, а саме у квартеті В з Італією, Хорватією та Албанією. Це той випадок, коли вийти у плей-оф мають гарні шанси одразу три команди, однак і буквально одна помилка може призвести до краху.

Італія

Іспанія вже грала з Італією не так давно, причому двічі. Спочатку в півфіналі Євро-2020, коли команди подарували прекрасний футбол і серію пенальті, в якій сильнішими були футболісти в синій формі. Тоді була інша Італія, як і інша Іспанія. Тепер у іспанців змінився тренер і трохи змінився склад. У італійців змінився тренер і кардинально змінився склад, стало багато нових футболістів, і що очікувати від цієї команди, наразі не дуже зрозуміло.

Минулого літа Іспанія теж грала з Італією, тоді у півфіналі Ліги націй. В тому матчі сильнішою виявилася Іспанія, що перемогла свого суперника з рахунком 2:1.

Від матчу на Євро-2024, який пройде у другому турі, можна очікувати гарантованої перемоги іспанців по володінню, і на мій погляд, підсумкової нічиєї.

А щоб збільшити свої шанси на позитивний результат, Іспанії, на мій погляд, необхідно зробити одночасно просту, однак і дуже складу річ – зіграти в свій футбол. Тобто контролювати не тільки мʼяч, а й вихід суперника в атаки, тобто перекусувати візаві на початку, що іспанці вміють робити дуже гарно. Втім, останнє важко виконати саме проти нинішньої Італії.

Хорватія

З командою Луки Модрича та сталевого характеру іспанці зіграють у першому турі. До речі, з ними підопічні Луїса де ла Фуенте також грали у Лізі націй, причому у фіналі, дуже напруженому та безрезультативному. Після нічиєї 0:0 в основний час, у серії пенальті Іспанія виграла з рахунком 5:4 – це був перший трофей "фурії" з 2012 року, і того самого Євро в Україні та Польщі, в якому іспанці проїхалися по суперникам катком.

На Євро-2020 команди теж зустрічалися, у 1/8 фіналу. Тоді Іспанія привезла собі необхідність грати в екстра-таймах дурними помилками, однак у додатковий час здобула перемогу 5:3, та пройшла далі.

Від Хорватії можна очікувати в'язкої гри, "картатих" важко взяти пресингом, який дуже полюбляє Іспанія, адже в балканців є Модрич та його вірний асистент і друг Матео Ковачич. Хорватія – це команда, яка вміє "опускати" будь-якого суперника до свого рівня та робити протистояння рівним.

Спрогнозувати цей матч не надто легше, ніж гру з Італією Лучано Спалетті. Проте історія протистояння та традиційно більш слабкі виступи хорватів на чемпіонатах Європи, ніж на чемпіонатах світу, змушують допускати, що ймовірність перемоги в цьому матчі більша все ж у іспанців.

Албанія

Команда, якій дуже не пощастило. Албанці цілком можуть закінчити свій виступ на турнірі із нулем очок, і для Іспанії втратити бали в грі з "гірськими орлами" буде справжнім провалом. Нічого, окрім перемоги тут ні очікувати, ні вимагати від триразових чемпіонів Європи не можна.

Тренер

Луїс де ла Фуенте є вихованцем баскського футболу, і свою любов до рідного Атлетика він не приховує, й за кожної зручної нагоди зазначає, що це клуб його життя. На початку 2010-х він перейшов з клубної тренерської карʼєри до роботи з юнацькими збірними Іспанії, успішно їздив із командами різних вікових категорій на великі турніри та вигравав їх. І от, після чемпіонату світу-2022 отримав шанс у головній збірній.

Початок був складним, поразка Шотландії 0:2, однак потім сеньйор Луїс виграв Лігу націй та впевненою ходою у відборі до чемпіонату Європи довів свій високий рівень. І ось тепер збірна Іспанії та Луїс де ла Фуенте підходять в гарному стані до Євро-2024, яке стане головним викликом в житті цього тренера.

Лідер

Лідери у цієї збірної є в кожній ланці.

В захисті можна виділити Дані Карвахаля – шестиразового переможця Ліги чемпіонів. На мою думку, вже понад десятиліття це найкращий або, у більш складні періоди кар'єри, один з найкращих правих захисників світу. Людина зі сталевим характером та неймовірною жагою до перемог, і звісно, прекрасними ігровими якостями.

У півзахисті неможливо не виділити Родрі Ернандеса. Вихованець Вільярреала, який сезон повчився футболу в Атлетико під керівництвом Дієго Сімеоне, та поїхав грати до Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли. Ідеальне резюме для того, щоб стати незамінним опорником як для самого Сіті, так і для збірної Іспанії. За рівнем гри з Родрі можуть посперечатися напевно тільки французи Орельєн Чуамені та Едуардо Камавінга.

В атаці лідером є Альваро Мората, однак вже не за ігровими якостями. Мората – це досвід, перш за все. Враховуючи молоді фланги атаки, такий от дорослий мужик команді потрібен. Він у Іспанії є.

Втрати

На цей ЧЄ у підсумку не поїхали такі футболісти, як Марко Асенсіо, Серхіо Рамос, Лукас Васкес, Мігель Гутьєррес, Жерар Морено, Алейш Гарсія, Коке, Маркос Льоренте, Пау Торрес, Альваро Вальєс, Ойан Сансет і ще немало дуже класних футболістів.

Виділити з цього списку можна Рамоса, Васкеса і Мігеля.

Серхіо – це досвід, характер, це все ще високий рівень і просто людина, якої Іспанії не вистачало на останніх великих турнірах, коли у вирішальний момент потрібно не зламатися, дати більш ніж максимум.

Васкес – той, хто мав їхати замість Хесуса Наваса. Лукас провів прекрасний сезон, виграв свою пʼяту Лігу чемпіонів, і був ідеальною підміною для Дані Карвахаля. На мій погляд, таку звʼязку можна перенести і в збірну.

Мігель – лівий захисник Жирони, у якого "вкрали" цю можливість на догоду Марку Кукурельї. У товариському матчі проти Андорри Кукурелья вийшов на заміну виконувати роль Мігеля, і робив це жахливо. Так навіщо брати погану копію, коли є оригінал, що провів неймовірний сезон? Питання без відповіді.

А от через травми не змогли поїхати на цей турнір Хосе Гайя та Іско. Обох дуже шкода, особливо Іско, який повернувся на топовий рівень після того, як усі поставили на ньому хрест.

Тактика

Порівняно з минулим наставником, Луїсом Енріке, де ла Фуенте перевів команду на більш вертикальну схему – 4-2-3-1 замість 4-3-3, хоча до старих "налаштувань" збірна відкочується доволі часто. В гравців стало більше свободи для творчості, однак з негативу кидається у вічі наступне. Ця комаенда менше контролює хід матчів, а швидкий відбір мʼяча перестав бути на дійсно космічному рівні.

Заявка

Воротарі: Унаї Сімон (Атлетик), Давід Райя (Арсенал), Алекс Реміро (Реал Сосьєдад)

Захисники: Хесус Навас (Севілья), Робін Ле Норман (Реал Сосьєдад), Алехандро Грімальдо (Баєр), Дані Карвахаль та Начо Фернандес (обидва – Реал Мадрид), Марк Кукурелья (Челсі), Емерік Ляпорт (Аль-Наср), Дані Вівіан (Атлетик)

Півзахисники: Родрі Ернандес (Манчестер Сіті), Мартін Субіменді та Мікель Меріно (обидва – Реал Сосьєдад), Фабіан Руїс (ПСЖ), Алекс Баена (Вільярреал), Педрі та Фермін Лопес (обидва – Барселона)

Нападники: Ламін Ямал та Ферран Торрес (обидва – Барселона), Альваро Мората (Атлетико), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Ніко Вільямс (Атлетик), Хоселу Мато (Реал Мадрид), Дані Ольмо (Лейпциг), Айосе Перес (Бетіс).

Оптимальний склад

Унаї Сімон – Карвахаль, Ле Норман, Начо, Ляпорт – Родрі – Меріно, Ямал, Ольмо – Ніко Вільямс, Мората

Легенда

В іспанського футболу є настільки багато легенд, що виділяти когось одного – ображати інших. Перелічувати їх можна хоч цілий день: від Рікардо Самори до Андоні Субісаррети, від Піррі до Хабі Алонсо, від Луїса Суареса до Андреса Іньєсти, від Мічела Сальгадо до Дані Карвахаля, від Фернандо Йєрро до Серхіо Рамоса, від Еміліо Бутрагеньйо до Давіда Вільї, від Хуаніто до Рауля, від Санті Каньїсареса до Ікера Касільяса. Обирайте будь-кого, на ваш смак чи клубні вподобання. Легенд вистачить на всіх.

Прогноз

Звісно, команда де ла Фуенте може дійти до більш далеких стадій, та й вилетіти раніше теж може, це футбол.

Фото: DAZN

Однак я не бачу сценарій, за якого Іспанія дійде до півфіналу/фіналу. Є більш сильні команди на турнірі, щонайменше за підбором виконавців – Франція, Англія. Нинішня ж Німеччина – точно не слабша.

Більш того, група іспанців – певно, найважча на Євро, тому є велика ймовірність вийти в плей-оф не з першого місця. А це може погіршити позиції у подальших стадіях.

1/4 буде не вау яким досягненням, однак і провалом це не назвеш.

Данило Моісеєнков, для Чемпіона