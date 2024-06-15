Апельсин без соку. Учасники Євро-2024: Нідерланди

Збірна Нідерландів готується розпочати виступи на 11-му в своїй історії чемпіонаті Європи з футболу.

Чемпіон продовжує представляти провідні збірні континенту та суперників збірної України.

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Довідка

Федерацію футболу Нідерландів засновано 8 грудня 1889 року

Місце у рейтингу ФІФА – 7

Найбільша кількість матчів за збірну – Веслі Снайдер (134 матчі)

Найкращий бомбардир – Робін ван Персі (50 голів)

Історія

Збірну Нідерландів сміливо можна називати головним фаворитом-невдахою в історії світового футболу. Усе тому, що ця команда як ніхто настраждалась від результатів у вирішальних матчах великих турнірів. Так, це та збірна, яка тричі грала у фіналі чемпіонатів світу і не виграла жодного разу! І так, це та збірна, яка не раз була близькою й до перемоги на першості континенту.

Втім, тут у випадку з "ораньє" ситуація дещо інша, та все ж і більш втішна. Єдиний титул Нідерландів на міжнародній арені припадає саме на участь у чемпіонаті Європи. Це сталося в 1988 році на першості в Німеччині, а фінальний матч Марко ван Бастен та компанія виграли в збірної СРСР (2:0). Та цьому результату передували кілька більш ніж чутливих невдач на Євро, які переслідуватимуть "помаранчевих" і надалі.

Вже перша участь Нідерландів у першості Європи показала, що ця команда здатна багато на що. На Євро-1976 "ораньє" посіли третю сходинку, й такий результат можна було вважати успіхом. Однак за 4 роки в Італії нідерландці провалилися — лише груповий турнір, а на Євро-84 узагалі не потрапили — не подолали бар'єр кваліфікації.

Після тріумфу у 88-му настає пора найвищих злетів збірної Нідерландів. Втім, щодо цієї збірної наступні результати були великим розчаруванням її численних шанувальників. Так, "ораньє" більше не змогли вийти бодай до фіналу будь-якого Євро, але із 1992-го по 2008-й включно тричі опинялися у півфіналі змагання, а двічі грали в чвертьфіналі. Особливо дошкульним був виліт від Італії в 1/2 на домашньому турнірі 2000-го. Нідерланди поступилися лише в серії пенальті, а команда на чолі з ван дер Саром, Клюйвертом, Стамом, братами де Бурами, Зеедорфом, Давідсом, Бергкампом, Овермарсом та іншими багатьма і понині вважається найсильнішою в історії цієї збірної.

А от далі в історії "ораньє" почалися темні часи. Нідерланди не вийшли з групи в 2012-му, не пройшли кваліфікацію у 2016-му й задовольнилися 1/8 турніру в 2020-му.

Шлях на Євро-2024

Нідерланди посіли другу сходинку в квінтеті B, де суперниками "ораньє" були Франція, Греція, Ірландія та Гібралтар. Відбіркову кампанію нідерландці пройшли на одному диханні. За винятком двох програних Франції матчів, в інших 6 зустрічах команда Рональда Кумана над суперниками брала гору.

Жереб

Збірна Нідерландів потрапила до квартету D, де суперниками команди Рональда Кумана будуть Польща, Франція та Австрія. Такий жереб не назвеш вдалим, адже ні поляків, ні австрійців не віднесеш до колективів, які нинішнім Нідерландам не здатні створити проблеми. Не говорячи вже про Францію, яка виглядає беззаперечним фаворитом серед усіх 4 команд.

Польща

Нідерландці розпочнуть із Польщею, і вже в цьому матчі багато в чому будее ясно, як "ораньє" пристосувалися до відчутних кадрових втрат, і чи не здатна ця "кадра" втрутитися в боротьбу за друге місце й порушити плани "ораньє". Польща не програвала в останніх 8 матчах напередодні Євро, й силу Левандовського та компанії на собі відчула й збірна України. Це той випадок, коли говорити про команду по матчам відбору, який "кадра" провела невдало, неварто - зараз перед нами вже інша, значно більш організована та впевнена в собі команда.

Франція

Із французами Нідерланди грали у відборі, й у обох випадках очікувано поступилися. Реалії такі, що нинішні "галльські півні" та "ораньє" радше належать до збірних із різних вагових категорій, тому сподіватися на залікові бали скоріше не варто й у груповому раунді вже Євро. Тим більше, що із Францією Нідерланди зіграють у другому турі, коли суперник може оформити свій вихід до 1/8 вже достроково.

Австрія

Цю Австрію окремі аналітики називають командою, якій до снаги стати збірною-відкриттям турніру. Дійсно, Ральф Рангнік має колектив, де в кожній лінії є лідери та футболісти, здатні робити погоду на полі в матчі ледь не з кожним суперником. На відміну від нинішних Нідерландів, у грі австрійців відчувається дисципліна та порядок. Тож не варто дивуватися, якщо в третьому турі саме Австрія та Нідерланди розіграють між собою друге місце в групі.

Тренер

Рональд Куман очолює збірну Нідерландів уже вдруге. Влітку 2020-го він покинув "ораньє" заради омріяної Барселони. Покинув команду, яка з ним демонструвала пристойний рівень гри, і визнавалася тією "перспективною збірною з когорти топових", яка могла б замахнутися у найближчі роки й на титул. І зробив велику помилку. Кар’єра у Каталонії (як поки й загалом робота тренером), м'яко кажучи, не склалася, й після паузи Рональд знову на чолі національної команди своєї країни.

Цікава деталь щодо колишнього захисника, який любив сходити в атаку. Нехай на такий сценарій шансів і не так багато, Рональд може стати лише другою людиною, яка зуміла виграти чемпіонат Європи і як футболіст, і як тренер.

Лідер

Вірджила ван Дейка вже не раз називали найкращим футболістом світу на його позиції. Центральний захисник Ліверпуля дійсно нерідко вражає, але враховуючи, яким змазаним у команди тоді ще Юргена Клоппа вийшли останні 2 місяці сезону, вина ексфутболіста Саутгемптона в слабких результатах теж очевидна. Однак для нинішньої збірної Нідерландів він лишається фігурою беззаперечно ключовою.

Один з 5 найбільш досвідчених виконавців у заявці команди, ван Дейк мусить не просто цементувати центр захисту, він - людина, на яку інші рівняються, беззаперечний авторитет на полі та в роздягальні. Враховуючи ж, що саме захист — найсильніша лінія цих Нідерландів, а Вірджил корисний ще й біля воріт суперника на стандартах, ключ до можливих успіхів "ораньє" на турнірі криється багато в чому саме у виступах ван Дейка.

Втрати

Рональд Куман не дорахувався чи не всього центра поля та надважливого футболіста лінії оборони. Тож втрати у нідерландців дійсно суттєві.

Френкі де Йонг сезон, що минув, занести собі в актив не може. Футболіст із великим потенціалом, кампанію він провів на рівні навіть нижче середнього. Проте Куман йому довіряв, і бачив у Френкі ключову, фігуру, яка буде вести гру його команди. У табір збірної перед Євро він прибув, незважаючи на те, що на 100% готовим після пошкодження ще не був. Як виявилося, вояж із Каталонії був марним. Лікарі "добро" на участь де Йонга в турнірі не дали, і Нідерланди лишилися без одного з найбільш талановитих футболістів країни останніх 10 років.

Тен Копмейнерс провів сильний сезон у складі переможця Ліги Європи італійської Аталанти. 15 голів та 7 результативних передач говорять самі за себе. Проте хавбек відчув дискомфорт у паху, коли робив вправи перед контрольним матчем проти Ісландії. Як виявилося, на відновлення Копмейнерсу знадобиться місяць, а це означає, що його участь у Євро-2024 стала неможливою.

Мартен де Рон — ще один солдат Гасперіні, без якого успіх Аталанти був би неможливий. Але і його наприкінці сезону травми обсіли, мов злидні бідняка. Де Рон був здатен додати "ораньє" досвіду на важливій позиції опорного хавбека, навіть із урахуванням того, що почав втрачати місце в старті команди ще минулої осені.

Юррієн Тімбер поповнив склад лондонського Арсенала в липні минулого року, але за весь попередній сезон зіграв за "канонірів" лише 3 матчі. Причини в травмі. Тімбер порвав хрестоподібні зв'язки в першому ж матчі за новий клуб, та потім лікувався практично весь розіграш-2023/24. На Євро зіграти теоретично міг, проте рішенням Кумана очікувано опинився поза заявкою, адже форму так і не набрав.

Заявка

Воротарі: Юстін Бейло (Феєнорд), Марк Флеккен (Фрайбург), Барт Вербрюгген (Брайтон);

Захисники: Натан Аке (Манчестер Сіті), Дейлі Блінд (Жирона), Маттейс Де Лігт (Баварія), Джеремі Фрімпонг (Баєр), Дензел Дюмфріс (Інтер), Лутсхарел Гертрюйда (Феєнорд), Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль), Мікі Ван де Вен (Тоттенгем), Стефан де Врей (Інтер), Ян Матсен (Боруссія Дортмунд);

Півзахисники: Раян Гравенберг (Ліверпуль), Єрді Схаутен (ПСВ), Тіджані Райндерс (Мілан), Джої Веерман (ПСВ), Жоржиньо Вейналдум (Аль-Іттіфак);

Нападники: Стівен Бергвейн (Аякс), Мемфіс Депай (Атлетико), Коді Гакпо (Ліверпуль), Донієлл Мален (Боруссія), Хаві Сімонс (ПСВ), Ваут Вегхорст (Гоффенгайм), Джошуа Зіркзее (Болонья), Брайан Броббей (Аякс).

Тактика

Нинішні Нідерланди - це 4-2-3-1, які нерідко трансформуються в 4-3-3 й навіть 3-4-3. Усе завдяки універсальності виконавців та можливості використовувати найсильніші сторони Натана Аке та Дензела Думфріса на флангах. Коді Гакпо та Гаві Сімонс на краях так само круті, але вже в атаці.

Наявність Воута Вегхорста, Донієлла Малена та Брайана Броббей дозволяє мати потрійну альтернативу та різні моделі ведення гри й на вістрі атаки, де з перших хвилин, вірогідно, буде грати другий бомбардир у історії Нідерландів Мемфіс Депай.

Оптимальний склад

Вербрюгген — Думфріс, де Лігт, ван Дейк, Аке — Схаутен, Верман — Сімонс, Райндерс, Гакпо — Депай

Легенда

Марко ван Бастен не є рекордсменом збірної Нідерландів за кількістю голів. Ба, навіть більше — за цим показником колишній нападник навіть не в першій десятці! Не зіграв Марко за головну команду своєї країни й найбільшу кількість матчів. Однак багатьом гравцям, які у різні роки приміряли форму збірної Нідерландів, до нього далеко. Серед таких футболістів і легенда футболу світового — Йохан Кройф.

Чому ж тоді в цьому розділі ми говоримо про нього? Відповідь проста. Із 24 голами в 58 матчах ван Бастен залишив по собі справжнісіньку золоту спадщину. Марко став володарем "Золотого м’яча"-1988 не випадково. Але на клубному рівні того року не виграв нічого, крім Суперкубку Італії. Зате показав справжній майстер-клас на Євро-88, де став найкращим бомбардиром і з великим відривом найкращим футболістом. А головне — ван Бастен виграв для Нідерландів титул. І зробив те, що ні до, ні після нього наразі не вдавалося більше нікому.

Прогноз

Нідерланди потрапили в непросту групу. І насправді "ораньє" із її нинішнім підбором виконавців, який дійсно дозволяє називати цю збірну однією з провідних на континенті, буде важко не те, що конкурувати з Францією за першу сходинку, а й узагалі вийти до 1/8. Причини в силі двох інших команд квартету Польщі та Австрії, що робить групу D однією з найбільш складних та рівних на турнірі.

Втім, шанси посісти друге місце за французами в Нідерландів все ж точно вищі, ніж прийти до локального фінішу нижче. За такого сценарію в 1/8 "ораньє" будуть очікувати або Бельгія, або Україна. Наважимося на сміливий висновок: і "червоні дияволи", і команда Сергія Реброва наразі виглядають цікавіше, ніж співвітчизники П'єра ван Гойдонка. Втрати Нідерландів у центрі поля можуть виявитися фатальними навіть у груповому раунді.