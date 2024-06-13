Головний невизнаний фаворит. Учасники Євро-2024: Німеччина

Збірна Німеччини візьме участь у 14-му в своїй історії чемпіонаті Європи.

Чемпіон розпочинає представлення головних претендентів на перемогу на Євро-2024 та суперників збірної України.

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Довідка

Німецький футбольний союз заснований 28 січня 1900 року

Місце у рейтингу ФІФА – 16

Найбільша кількість матчів за збірну – Лотар Маттеус (150)

Найкращий бомбардир – Мірослав Клозе (71)

Історія

Збірна Німеччини — одна з найбільш титулованих національних команд світу. "Манншафт" вигравали мундіаль за підсумками чотирьох турнірів. Нас же більше цікавить, як німці виступали на першостях європейського континенту. Тут у бундестім теж є чому повчитися.

Вперше Німеччина пробилася на чемпіонат Європи у 1972-му. І одразу виграла змагання! Розділена після Другої світової війни на дві країни, до 1990 року "манншафт" досягала успіхів завдяки виступам Федеративної Республіки Німеччини. Сьогодні вже об'єднана країна має таку ж офіційну назву. У 72-му ж у фіналі ФРН розгромила збірну СРСР 3:0.

Бундестім могла повторити успіх вже за 4 роки. Проте, дійшовши до фіналу турніру в Югославії, не змогла переграти Чехословаччину, поступившись супернику в серії пенальті.

Фото: УЄФА

З відносної невдачі німці зробили правильні висновки. Адже вже на наступному Євро знову тріумфували. "Манншафт" виграла змагання в Італії у 1980-му, перегравши у вирішальній сутичці Бельгію (2:1). Це був матч імені Хорста Хрубеша, який забив обидва м’ячі в складі німецької дружини. Як виявилося, наступного успіху бундестім довелося чекати вже значно довше.

Євро-1996 став першою великою перемогою об'єднаної Німеччини у фіналі одного з двох найголовніших турнірів для європейських збірних. Змагання в Англії команда на чолі з Олівером Біргоффом та Юргеном Клінсманном провела впевнено, а майбутній одноклубник Андрія Шевченка в Мілані оформив дубль у вирішальному матчі з Чехією.

Тричі німці були віце-чемпіонами Європи, таку ж кількість разів ставали бронзовими призерами континенту.

Шлях на Євро-2024

Оскільки чемпіонат Європи-2024 проходить у Німеччині, необхідності брати участь у відбірковій кампанії в "манншафт" не було. Тож, починаючи з першого матчу по закінченні чемпіонату світу-2022, господар Євро провів 15 контрольних ігор. І приємними вболівальникам бундестім показниками зусиль триразовий чемпіон континенту похизуватися аж ніяк не може.

6 поразок, три нічиї та лише 6 перемог. Таким є результат зусиль німецьких футболістів із березня 2023-го до наших днів. Варто зазначити, що лише в 4 іграх безпосередньо перед стартом Євро-2024 "манншафт" вперше з червня 2022-го зуміли не програти жодної зустрічі на такому відрізку. В останній грі перед початком домашнього турніру Німеччина переграла Грецію (2:1).

Жереб

Збірна Німеччини зіграє у групі А, де суперниками "манншафт" будуть команди Шотландії, Угорщини та Швейцарії. За такого жеребу бундестім вважається беззаперечним фаворитом у всіх трьох матчах групової стадії. Та чи так це насправді, і які чесноти мають суперники німецької дружини?

Шотландія

"Тартанова армія" у кваліфікації своїх уболівальників приємно здивувала. Тривалий час Шотландія лідирувала в боротьбі навіть із іспанцями, проте врешті перше місце "фурії" віддала. Важливіше інше. Британці впевнено здолали опір Норвегії, яка не зуміла нав’язати свою волю в сутичці за другу сходинку.

В складі нинішньої Шотландії виділяються футболісти з кращих клубів АПЛ, проте є й гравці з інших чемпіонатів. Скотт Маккенна захищає кольори данського Копенгагена, Кіран Тірні грає за баскський Сосьєдад. Втім, погоду в цьому колективі роблять саме хлопці з найсильнішої ліги світу — Ендрю Робертсон, Скотт Мактоміней, Біллі Гілмор, Джон Макгінн. Цікаво, що наставник команди Стів Кларк не оминув увагою двох футболістів Хартс, запросивши до команди голкіпера Зандера Кларка та форварда Лоуренса Шенкланда. Втім, за будь-яких обставин сподіватися навіть на нічию з німцями шотландцям буде важко. А от претендувати на друге місце в квартеті британці можуть.

Угорщина

Угорці продовжують дивувати. Колектив італійського тренера Марко Россі виграв групу на чолі з Сербією, яка переважала співвітчизників Домініка Собослая практично на кожній позиції. Однак грамотна робота алленаторе, який вміло та завжди індивідуально, підбирав ключі до кожного суперника в квінтеті, дозволила виграти хай і одну з найлегших, проте доволі рівну групу відбору. Варто зазначити, що у 8 матчах із згаданими сербами, Чорногорією, Болгарією та Литвою, угорці не програли жодного разу (+5=3-0).

Саме в тактичній складовій — сила цієї Угорщини. Россі належить до тих тренерів, які вміють обмежувати силу команд, яким протистоїть його колектив, за рахунок подекуди єдино вдалих рішень. В контексті протистояння з німцями угорців буде зігрівати факт украй вдалого досвіду останніх матчів проти "манншафт". Німеччина не може перемогти Угорщину вже три поєдинки поспіль, а на попередньому Євро зі скромним опонентом зіграла внічию 2:2, й саме на стадії групового раунду.

Швейцарія

За підбором футболістів та потенціалом "наті" виглядають силою №2 у групі А на Євро-2024. Однак результат зусиль швейцарців у кваліфікації змушує зробити невтішний для вболівальників цієї країни висновок: "нейтрали" стали суттєво слабшими.

У відборі швейцарці фінішували другими після Румунії в групі зі співвітчизниками Георге Хаджи, Ізраїлем, Білоруссю, Косово та Андоррою. Можливості перелічених вище команд говорять самі за себе й коментарів не потребують. 5 із 10 ігор кваліфікації Швейцарія зіграла внічию. По суті, в матчах із командами, які поступалися "наті" в кожній лінії, колектив Мурата Якіна нерідко не міг зібрати волю в кулак, щоб переломити хід гри на свою користь.

Тренер

Юліан Нагельсманн очолив збірну Німеччини менше року тому — в кінці вересня. Незважаючи на звільнення з Баварії, куди Юліана брали як тренера на роки, а "попросили" менш як за два сезони, Нагельсманн продовжує вважатися одним із найбільш перспективних тренерів не тільки Німеччини, а й Європи.

З 36-річним наставником на лаві німці провели вісім матчів, і це був період різних успіхів. Були як несподівані звитяги, як-то перемога над Францією, так і ще більш несподівані невдачі, коли "манншафт" поступалися Австрії та Туреччині. Та все це були товариські зустрічі. Справжні випробування на нього і його команду чекають з першим матчем на Євро. Там ми й дізнаємося, чого вартий талановитий молодий тактик на чолі однієї з провідних збірних Старого Світу.

Лідер

Тоні Кроос повернувся у збірну своєї країни після прохання тренера та керівництва НФС (Німецького футбольного союзу). Після такої "ремонтади", а це слово стосовно одного зі стрижневих виконавців Реала останнього десятиліття звучить точно доречно, Німеччина з Кроосом провела два матчі, і в обох перемогла. І не когось там, а інші провідні збірні Європи — Францію та Нідерланди. В обох матчах Тоні записав у свій актив результативні дії.

В побудові Нагельсманна Кроос має не просто важливу, а ключову роль. Він збалансовує гру команди й розганяє атаки бундестім. Враховуючи, що для Крооса цей турнір буде не просто останнім у складі збірної, а змаганням, після якого він ставить крапку у кар’єрі, сумніватися в його мотивації не доводиться.

Втрати

Нагельсманн не зміг узяти одного, а не захотів — ще двох виконавців, які, на думку багатьох аналітиків, могли б посилити цю команду. У першому випадку мова про Матса Гуммельса та Леона Горецку. Перший провів фантастичний сезон, був чи не найкращим центрбеком у незабутньому для Боруссії Дортмунд розіграші Ліги чемпіонів-2023/24, але не підходить герру Юліану з тактичних міркувань. Нагельсманн воліє використовувати високу оборону, а для цих цілей Матс — не найкращий помічник. З Горецкою простіше. Це футболіст високого рівня, але хавбек Баварії провів посередній сезон, і "авансу" від тренера не дочекався.

А от його одноклубник Серж Гнабрі не поїхав на Євро радше через травму, адже в цілому футболістом щонайменше ротації в планах Нагельсманна виглядав. Втім, говорити про суттєвий вплив на гру "манншафт" усіх трьох не доводиться, тож у цілому збірна Німеччини зіграє чи не на 100% із наразі найкращим підбором футболістів.

Заявка

Воротарі: Олівер Бауманн (Гоффенгайм), Мануель Ноєр (Баварія), Марк-Андре тер Штеген (Барселона)

Захисники: Вальдемар Антон (Штутгарт), Бенджамін Генрікс (РБ Лейпциг), Йозуа Кімміх (Баварія), Робін Кох (Айнтрахт Франкфурт), Максиміліан Міттельштедт (Штутгарт), Давід Раум (РБ Лейпциг), Антоніо Рюдігер (Реал Мадрид), Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд), Джонатан Та (Баєр 04 Леверкузен)

Півзахисники: Роберт Андріх (Баєр 04 Леверкузен), Кріс Фюріх (Штутгарт), Паскаль Гросс (Брайтон енд Гоув Альбіон), Ілкай Гюндоган (Барселона), Тоні Кроос (Реал Мадрид), Джамал Мусіала (Баварія), Александар Павлович (Баварія), Лерой Сане (Баварія), Флоріан Віртц (Баєр 04 Леверкузен)

Нападники: Максиміліан Байер (Гоффенгайм), Ніклас Фуллькруг (Боруссія Дортмунд), Кай Гаверц (Арсенал), Томас Мюллер (Баварія), Деніз Ундав (Штутгарт).

Тактика

В усіх матчах із початку року Нагельсманн притримувався побудови 4-2-3-1. Разом з тим, Юліана не назвеш прогнозованим тренером, адже за необхідності він легко міняє структуру гри команди, переходячи на футбол із трьома захисниками.

Крім того, ця Німеччина може грати, як із "хибною дев’яткою", в ролі якої буде Кай Гаверц, так і з класичним наконечником — такого хлопця якісно "зіграє" Ніклас Фуллькруг.

Оптимальний склад

Ноєр — Кімміх, Та, Рюдігер, Раум — Кроос, Андріх — Вірц, Гюндоган, Мусіала — Гаверц

Легенда

Мірослава Клозе не назвеш зіркою першої величини свого часу. За свою насичену кар’єру він провів у топовому клубі, а мова про Баварію, лише чотири сезони, й це точно був не його зірковий час. Однак для вболівальників "манншафт" він — фігура неабияка.

Усе тому, що саме Міро — найкращий бомбардир у історії збірної Німеччини. Форвард, який відзначався вражаючою працелюбністю та грою на другому поверсі, забив 71 м’яч, і перевершив рекорд легендарного Герда Мюллера, назавжди вписав своє ім’я в історію не тільки німецького, а й світового футболу. До слова, сьогодні нападник із такими характеристиками, а головне — харизмою та вмінням витискати максимум із нагоди з мінімальним ступенем небезпеки біля воріт суперника, в Нагельсманна немає.

Прогноз

Домашній турнір для одного з європейських грандів — завжди особлива історія. А особливо, коли пауза після попереднього тріумфу складає 28 років. Німеччина Нагельсманна — дійсно спрагла, голодна команда, яка скучила за титулом та визнанням. Й ризикнемо сказати, що до перемоги на цьогорічному ЧЄ "манншафт" будуть, щонайменше, близькі.

Попередній Євро виграла команда Італії. Виграла в статусі колективу, якого в якості претендента на перемогу сприймали хіба що невиправні оптимісти з табору власних уболівальників. Як і та Італія, нинішня Німеччина походить хіба що на "тіньового", невизнаного фаворита. Але фактор рідних трибун, а головне — відносно безпідставні претензії на успіх інших команд, роблять Німеччину тією збірною, якій перемога у фіналі цілком до снаги.