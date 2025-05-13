А як же дівчина: зірку Ман Сіті спіймали на флірті із найвідомішою футболісткою світу

Хавбек Манчестер Сіті Джек Гріліш потрапив у доволі незручну ситуацію в соцмережах через коментар під фото найсексуальнішій футболістці світу.

Зірка англійського футболу вирішив привітати Алішу Леманн із Днем матері у соцмережах, але це переросло у відвертий флірт.

– Вітаю з Днем матері, – написав Гріліш.

– Я не мама, але дякую, – відповіла Леманн.

– Я можу це виправити, – йдеться в останньому коментарі Джека.

Користувачі у соцмережах швидко підхопили цей діалог, розповсюджуючи несподівану переписку між двома відомими футболістами, але це ще не все.

Не так давно Леманн розійшлася із хавбеком Ювентуса Дугласом Луїсом після тривалих стосунків, що, ймовірно, і привернуло увагу Гріліша.

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Натомість сам Джек знаходиться у тривалих стосунках із моделлю та подругою дитинства Сашою Еттвуд. У пари не так давно народилася дитина.

Фанати, згадавши про цей факт, зробили діалог Леманн та Гріліша вірусним, проте футболісту довелося "замітати сліди", видаливши свій коментар під фото.