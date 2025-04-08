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Поліція висунула вболівальнику обвинувачення у нападі на гравця Манчестер Сіті

Володимир Максименко — 8 квітня 2025, 13:26
Поліція висунула вболівальнику обвинувачення у нападі на гравця Манчестер Сіті
Джек Гріліш
Getty Images

Поліція висунула обвинувачення вболівальнику Манчестер Юнайтед у нападі на гравця Сіті Джека Гріліша.

Про це повідомляє ESPN.

Інцидент відбувся по завершенню дербі в межах АПЛ. У той момент, коли футболісти прямували до підтрибунного приміщення, один з фанатів відвісив ляпаса вінгеру "містян".

Представники Сіті відмовились від будь-яких коментарів, але за даними джерела, клуб співпрацює зі слідством.

Чоловіку висунуто обвинувачення у нападі, а судове засідання відбудеться 14 квітня.

Цього сезону Джек Гріліш взяв участь у 29 матчах Манчестер Сіті в усіх турнірах. Футболіст записав на свій рахунок 3 голи та 5 асистів.

Раніше повідомлялось, що англійський гравець присвятив свій гол у ворота Лестера загиблому брату.

Чемпіонат Англії, АПЛ Гріліш Манчестер Сіті Манчестер Юнайтед

Гріліш

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