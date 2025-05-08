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Наполі націлився на вінгера збірної Англії

Олег Дідух — 8 травня 2025, 14:50
Наполі націлився на вінгера збірної Англії
Джек Гріліш
Getty Images

Наполі проявляє інтерес до вінгера Манчестер Сіті та збірної Англії Джека Гріліша.

Про це повідомляє The Sun.

За їхньою інформацією, головному тренеру Наполі Антоніо Конте дуже подобається гра Гріліша. Він хоче скористатися невизначеністю щодо майбутнього 29-річного англійця у команді Пепа Гвардіоли та підписати його влітку. Конте так і не отримав гідної заміни Хвічі Кварацхелії після того, як його в січні продали в ПСЖ.

У поточному сезоні на рахунку Гріліша 3 голи та 5 асистів у 31 матчі за Манчестер Сіті в усіх турнірах. Трансферна вартість англійця оцінюється в 35 мільйонів євро, контракт діє до літа 2027 року.

Нагадаємо, також Наполі приписують інтерес до ще однієї зірки Манчестер Сіті – Кевіна Де Брейне, який влітку стане вільним агентом.

Гріліш Манчестер Сіті Наполі

Гріліш

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