Король, який може виявитися голим. Учасники Євро-2024: Італія

Збірна Італії візьме участь у 11-му в свої історії чемпіонаті Європи з футболу.

На Євро-2024 "скуадра адзурра" виступить у ранзі переможця турніру. Гліб Скрипченко розповідає головне про команду Лучано Спаллетті, а Чемпіон продовжує представляти претендентів на перемогу в змаганні та суперників збірної України.

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Довідка

Італійську федерацію футболу було засновано у 1898-му році.

Місце в рейтингу FIFA – 9

Найбільша кількість матчів за збірну – Джанлуїджі Буффон (176)

Найкращий бомбардир – Луїджі Ріва (35)

Історія

Федерація футболу Італії була утворена наприкінці XIX сторіччя, у 1898-му році. Втім, саме національну збірну було народжено 13 січня 1910-го. Свій перший матч головна команда Італії провела 15 травня 1910-го року, розгромивши у ньому Францію у Мілані на Arena Civica з рахунком 6:2.

Збірна Італії 4 рази вигравала чемпіонати світу – у 1934-му, 1938-му, 1982-му та 2006-му роках. Двічі – чемпіонат Європи – у 1968-му та 2021-му. Тож наша розмова – про чинного чемпіона Європи.

"Скуадра адзурра" є однією з найтитулованіших збірних світу. Звісно, багато згадується про неоднозначні рішення і огидне суддівство, наприклад, у 1934-му, коли світова першість проходила в Італії і була гидким бенкетом фашистського диктатора Беніто Муссоліні. Втім, бувало й так, що позаігрові речі якраз і заважали зірковим складам "адзуррі" досягати висот – взяти хоча би корейський Мундіаль-2002.

Шлях на Євро-2024

Збірна Італії починала відбір із Роберто Манчіні, котрий після перемоги на Євро відверто перестав радувати шанувальників "адзуррі", і вже збирав валізи до Саудівської Аравії. У березні 2023-го команда вдома мінімально програла Англії та на виїзді обіграла 2:0 Мальту.

Невдало провівши ще з Манчіні "фінал чотирьох" Ліги націй (хоча зв’язку між цим і зміною тренера нема), команда приступила до роботи з Лучано Спаллетті, який тільки-но подарував Наполі Скудетто, і зарікався рік не тренувати. Втім, до серйозного протистояння щодо контрактних моментів між очільником італійської федерації Гравіною та президентом неаполітанців Де Лаурентісом справа не дійшла.

Здавалось би, друге місце, ще й взяте в останньому турі завдяки нічиїй з Україною – це точно не те, що гідне статусу чинного чемпіона Європи. Втім, коли у квартеті є дві топ-команди – вони банально не можуть бути першими обидві. А вже слабенький матч із Північною Македонією був оперативно виправлений, на жаль, дуже впевненою перемогою над збірною України у Мілані, хай навіть рахунок 2:1 не дуже про такий сценарій свідчить.

Жереб

Італійці потрапили до квартету B, у рамках якого 15-го червня зіграють з Албанією, 20-го – з Іспанією, 24-го – з Хорватією. Всі поєдинки пройдуть о 22:00 за київським часом.

Албанія

Почнемо не за статусом, а за хронологією.

Албанці пройшли фантастичний шлях у відборі, посівши першу сходинку у групі з Чехією, Польщею, Молдовою та Фарерськими островами. Може й без грандів, але ж як звучить! Та й удома в команди справжня фортеця – одна-єдина поразка сталася у Варшаві.

Запрошення знаного у минулому бразильського футболіста Сільвіньо спочатку виглядало як і всі подібні призначення гучних імен у нетопові збірні. Втім, на цьому Євро ми побачимо і кейс албанців, і Грузію на чолі з Віллі Саньолем, яка до того на великих форумах в принципі не грала ніколи.

В албанців є добротні футболісти, більшість з яких представляють саме чемпіонат Італії – Ельсеід Хюсай із Лаціо, Берат Джимсіті з Аталанти, Ільбер Рамадані з Лечче, Недім Байрамі з Сассуоло, ну й Армандо Бройя виступає за англійський Фулгем. А от Таулян Сефері, чий контракт належить Ворсклі, і котрий успішно грає за Бані Яс в ОАЕ, радше за все, буде гравцем ротації.

А між Італією та Албанію є й багато історичних зовсім не футбольних зв’язків, та то тема іншої розмови.

"Червоно-чорні" у групі пропустили лише 4 голи у 8-ми іграх, забивши при цьому 12. Ця команда – про прагматизм та максимальну обережність. І не дивно, адже інакше досягти результату їй важко. Це розумів Владімір Петкович, коли вивів команду на Євро-2016, де команда посіла 3-те місце, проте не ввійшла до когорти "найкращих третіх", це розуміє зараз Сільвіньо.

Команди Спаллетті вміють грати першим номером, це точно не викликає питань. Але тут оборона буде в прямому сенсі з 10-ти польових футболістів. Потрібні хитрощі.

Іспанія

Це буде перший великий форум "фурії рохи" під керівництвом Луїса де ла Фуенте, колишнього наставника молодіжної збірної. Наразі основну команду Іспанії якраз можна назвати молодою, хоч і не без наявності у складі дуже досвідчених футболістів на кшталт Альваро Морати та чи не найтоповішого виконавця команди Родрі, котрому 28 виповниться, коли триватиме турнір. Стільки ж уже й Фабіану Руїсу, а про Карвахаля годі й говорити. А в загальному – те що треба.

Напередодні форуму іспанці розгромили 5:0 Андорру та 5:1 Північну Ірландію, але навіть другий зі спарингів навряд назвеш великим показником – останнім часом британці не радують. Краще б вони не радували у 2016-му, звісно…

До речі, про молодь. Цей склад міг бути ще більш юним, але Алехандро Бальде та Гаві не їдуть на Євро через травми. Втім, на позиції першого є Алехандро Грімальдо, котрий провів фантастичний сезону у леверкузенському Баєрі, а у центрі поля в Іспанії завжди є розмаїття "стильних" виконавців – вищезгадані Родрі та Фабіан Руїс, Педрі, Фермін Лопес, а ще Мартін Субіменді та Мікель Меріно з Реалу Сосьєдад. Зайняти людьми три позиції вийти має цілком.

Хорватія

Команда, яка не змінюється. Той самий тренер, ті самі ключові футболісти. І так триває вже майже з десяток років.

Златко Далич приходив як не те що пожежник, а прямо-таки екстрений рятувальник, котрий несе з собою останню надію. Але у підсумку він пише довгу історію.

У команді й далі грають Лука Модрич, Марцело Брозович, Матео Ковачич, знов у заявці екс-киянин Домагой Віда та інші. Щось схоже на успіх у 2018-му вважалося маловірогідним, але хорвати організували всім і 2022-й. Історично вони значно гірше виступають на Євро, але ж то нюанси.

Проблема зі зміною поколінь поки не б’є по "картатих" аж надто сильно, але колись це має статися. З іншого боку, зарікатися щодо цієї збірної точно не треба. Італії ж грати з нею в останньому турі – хто його зна, які на той час будуть розклАди.

Тренер

Лучано Спаллетті завжди мав в Італії реноме тренера з когорти топів, але десь його планка закінчувалась. Та й скандали з Тотті в Ромі ще раз нагадали про складність його характеру. Втім, у тій ситуації радше коса найшла на камінь.

При цьому Спаллетті вміє тримати роздягальню, поки не стається якась неприємність. А оту саму планку він підняв до небес чемпіонством із Наполі. Рішення одразу ж піти зараз виглядає як вміння дивитися наперед, бо неаполітанські вимоги тіфозі та керівництва задовольнити було важко, і з легенди він би швидко перетворився на негідника.

Рішення призначити Лучано в збірну було максимально логічним з огляду на вільні кандидатури на ринку. Навіть якщо ми врахуємо той нюанс, що був він не таким вже й вільним, адже мав рік не тренувати за паперами з Де Лаурентісом. А гнучкість у плані вибору схем та вміння змінювати картину на полі точно додають Спаллетті бонусів.

Варто зробити ремарку, що для українського вболівальника персона Спаллетті точно не є приємною. Нехай його робота у Зеніті й відносно давнє минуле, але привітання цього клубу й особисто Алєксєя Міллєра з чемпіонством у 2023-му, а за цим і відмова вибачатися за слова після питання Ендрю Тодоса – залишає осад. Іноземець, мабуть, не може ненавидіти терористичну країну, як ми. Але ж і ми не можемо після дивних заяв поважати людину, як поважали раніше.

Лідер

На диво, важке питання, бо одного яскраво вираженого футболіста тут не назвеш.

Капітанська пов’язка – у Джиджі Доннарумми, але тут справа в тім, що вона у збірній Італії завжди належить тому, хто зіграв найбільше матчів. Тому за голкіпером ПСЖ йде Ніколо Барелла, який на роль лідера тягне більше завдяки виконанню системоутворюючих функцій у центрі поля. Трошки нижче їх виконує вже ветеран Жоржиньо, котрий також має для команди велике значення. Іноді, щоправда, не в ту сторону – кодове слово "пенальті".

Досвід співпраці Спаллетті з Джованні Ді Лоренцо в Наполі вказує на те, що чималу роль в роздягальні матиме і він. За схеми у три захисники Джованні, звісно, в принципі не гарантоване місце в старті, але то тема наступних розмов. Все ж Сірігу був лідером, коли розумів, що йому і не варто мріяти про вихід на поле. А коли ти конкуруєш і цю конкуренцію програєш – заводити партнерів важко.

Втрати

Перед чемпіонатом Європи в Італії вилетіли два центральних захисники – Франческо Ачербі та Джорджо Скальвіні. Другий може зіграти й у центрі поля, проте на Євро ми б таланта Аталанти бачили б виключно в обороні з вірогідністю відсотків у 90. Спаллетті довикликав Федеріко Гатті, чия історія мотивує завжди вірити в себе – це ж стосується і хавбека Майкла Фолоруншо, котрий також поїде на Євро.

Знову травмований Ніколо Дзаньоло, котрий провів сезон в оренді в Астон Віллі, належачи Галатасараю. І ще з гравців, котрі вміють та люблять створювати, відсутній Доменіко Берарді, котрий у другій частині сезону ніяк не міг допомогти Сассуоло зберегти прописку в Серії А.

Якщо брати розширений список і гравців, котрі були з нього виключенні – то це воротар Іван Проведель із Лаціо, центрхав Самуеле Річчі з Торіно і вінгер Болоньї Ріккардо Орсоліні. Питання, будемо відверті, були лиш по останньому, але лобову дуель, схоже, виграв гравець Лаціо Маттіа Дзакканьї.

А ось навіть на збір із командою не поїхав Мануель Локателлі, зате відправився його одноклубник і теж центрхав Ніколо Фаджолі, котрий більшу частину сезону пропустив через пристрасть до азарту. І отут у тіфозі "скуадри адзурри" питань виникло найбільше – і по категоричності щодо Мануеля, і по наявності у команді футболіста, котрий грав останнім часом настільки мало.

Заявка

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Гульєльмо Вікаріо (Тоттенхем), Алекс Мерет (Наполі).

Захисники: Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Маттео Дарміан (Інтер), Рауль Белланова (Торіно), Джанлука Манчіні (Рома), Лука Гатті (Ювентус), Алессандро Бастоні (Інтер), Андреа Камбьяссо (Ювентус), Алессандро Буонджорно (Торіно), Федеріко Дімарко (Інтер), Ріккардо Калафьорі (Болонья).

Півзахисники: Браян Крістанте (Рома), Жоржиньо (Арсенал), Ніколо Барелла (Інтер), Лоренцо Пеллегріні (Рома), Давіде Фраттезі (Інтер), Ніколо Фаджолі (Ювентус), Майкл Фолоруншо (Верона).

Нападники: Джанлука Скамакка (Аталанта), Джакомо Распадорі (Наполі), Маттео Ретегі (Дженоа), Федеріко К'єза (Ювентус), Стефан Ель-Шаараві (Рома), Маттія Дзакканьї (Лаціо)

Тактика

І знов питання, яке породжує ще більше питань. Ніхто навіть не уявляє, за якою схемою гратиме Спаллетті. У відборі ми бачили 4-3-3, а от у товарняках, крім поєдинку з Туреччиною – 3-4-3.

Варіант із трьома захисниками дає більшу можливість для взаємодії ліворуч зв’язці гравців Інтера Бастоні-Дімарко, проте праворуч за такого розташування більша вірогідність побачити чи то шульгу Камб’яссо, чи Рауля Белланову, а не Ді Лоренцо. Оборонцю Наполі у такому разі треба чи шукати місце у трійці, чи в принципі виходити з перших хвилин без надважливого футболіста.

Щодо позиції центрфорварда – більше очікувань падає на Скамакку, ніж на Ретегі, адже завершення сезону у форварда Аталанти вийшло ударним. У березні Спаллетті назвав Джанлуку занадто ледачим, той йому публічно відповів, проте головне – почав ще більш гучно відповідати на полі. Та може якась нотка непорозумінь лишилась і досі…

Майже неможливо передбачити, який варіант обере Спаллетті. Але тут зробимо прогноз: Італія буде по ходу чемпіонату стартувати з різними схемами, проте пріоритетом для Лучано стане побудова саме 3-4-3.

Збірна Італії – одна з найдивніших команд цього чемпіонату в плані очікувань побачити тих чи інших футболістів із перших хвилин. Багато чого буде вирішуватися по ходу турніру залежно від того, хто себе як проявить. Буквально одиниці мають гарантоване місце в основі на перший тур – звісно, якщо не виникне додаткових нюансів.

А те, що Італія Спаллетті гратиме здебільшого від себе – безсумнівно. От лиш питання, чи вийде бодай паростки цього показати у зустрічі з іспанцями, бо команді Манчіні свого часу не вдалося. Втім, тоді це однаково принесло результат – нехай і у серії пенальті, якої точно не буде на груповому етапі.

Оптимальний склад

Доннарумма – Ді Лоренцо, Манчіні, Бастоні – Белланова, Жоржиньо, Барелла, Дімарко – К’єза, Скамакка, Ель-Шаараві

Легенда

Вона у тренерському штабі. Ім’я їй – Джанлуїджі Буффон. Він у штабі Спаллетті працює авторитетом. У Роберто Манчіні ця роль належала Джанлуці Віаллі, який, на жаль, пішов із життя через клятий рак майже півтора роки тому.

В Італії мають величезний пієтет перед історичними постатями. Напередодні чемпіонату Європи Лучано Спаллетті запросив на зустріч до команди Джанні Ріверу, Джанні Антоньйоні, Діно Баджо, Алессандро Дель П’єро і Франческо Тотті. Так, навіть з останнім Спаллетті може знайти спільну мову.

Буффон і не приховує, що він розповідає гравцям про велику історію збірної. І добре, коли є кому цим зайнятися і коли федерація не проти наявності такої людини у штабі.

Прогноз

Італія стане другою у групі. Проте ні сама Італія, ні Іспанія не може дати відповідь, чому буде саме так. Більше того, важко знайти більш непередбачувану у плані зазіхань на високі здобутки команду, ніж Хорватія. А якщо ще Албанія влаштує щось на кшталт Угорщини-2021…

Лучано Спаллетті стверджує, що італійці їдуть виключно перемагати на турнірі, а все інше суперечить історії італійського футболу. Втім, за нашого попереднього прогнозу Італія в 1/8 потрапить на переможця групи А, котрим із великою вірогідністю стане Німеччина. Ризикнемо спрогнозувати, що на тому вона попрощається з надіями виграти Євро вдруге поспіль.

Італійці знову не будуть нудними. І все менша кількість людей згадуватиме слово "катеначчо", говорячи про "скуадру адзурру". Якщо, звісно, хтось не перестав це робити три роки тому…

Гліб Скрипченко, для Чемпіона