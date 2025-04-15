Зірка Ман Сіті влаштував гучну гулянку в барі, відігравши 5 хвилин у матчі АПЛ
Хавбек Манчестер Сіті Джек Гріліш знову потрапив на перші шпальти британських видань завдяки епічній нічній тусовці у самому центрі Лондона.
Після гучної перемоги Манчестер Сіті над Крістал Пелас (5:2), де Гріліш з'явився на полі під кінець матчу, він вирішив "відсвяткувати скромно" – із барним рахунком у 5 тисяч фунтів.
Про це повідомляє видання The Sun, додаючи фото з гулянки футболіста.
Зірка "містян" влаштував справжнє шоу у клубі Bagatelle під час заходу під назвою "Midnight Mass". Оточений моделями, друзями й навіть персональним охоронцем, він завів публіку танцем у стилі Джордана Белфорта з фільму "Вовк з Уолл-стріт". І все це – під популярний трек Money Talks.
За словами очевидців, 29-річний гравець був "душею компанії", а настрій не вщухав до ранку.
Нагадаємо, цього сезону на рахунку Гріліша 1 гол і 1 асист в 19 матчах АПЛ.
Раніше повідомлялося, що вінгер Ман Сіті присвятив гол братові, який помер 25 років тому.