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Легенда Арсенала – про виліт Німеччини з ЧС: Доведеться багато працювати, щоб повернутися на вершину

Софія Кулай — 30 червня 2026, 15:24
Легенда Арсенала – про виліт Німеччини з ЧС: Доведеться багато працювати, щоб повернутися на вершину
Німеччина – Парагвай на ЧС-2026 з футболу
Getty Images

Колишній центральний захисник збірної Німеччини та лондонського Арсенала Пер Мертезакер пригадав слова 2-річної давнини щодо чемпіонських цілей "Бундестім" на чемпіонаті світу.

Його цитує Sky Sport.

Ексфутболіст розповів, що у 2024-му усі жартували, що на ЧС-2026 "німецька машина" заведеться та знову повернеться на вершину Мундіалю. Однак команда Юліана Нагельсманна вже вилетіла з поточного чемпіонату світу на стадії 1/16 фіналу від Парагваю (по пенальті – 3:4).

"У 2024 році всі жартували, що нам потрібно просто почекати два роки, щоб стати чемпіонами світу. Про ці заяви можна забути. Нам доведеться багато працювати, щоб повернутися на вершину.

Для тих, хто ще не зрозумів – ми грали проти найгіршої команди групового етапу. Велика футбольна держава Німеччина має замислитися. Багатьом доведеться поставити собі запитання – чи відповідає цей виступ амбіціям німецького футболу", – заявив Мертезакер.

Нагадаємо, що колишній захисник провів у футболці німецької збірної 104 матчі (4 голи та 2 асисти) та у 2014-му став чемпіоном світу.

До зміни у "Бундестім" закликали фахівець Юрген Клопп та колишній захисник збірної Матс Гуммельс, а Ілкай Гюндоган розкритикував скасований гол Йонатана Та у додатковому першому таймі.

Раніше сенсаційну поразку прокоментував головний тренер Німеччини Юліан Нагельсманн. 38-річний спеціаліст зізнався, чи готовий піти у відставку після сенсаційного раннього вильоту з поточного Мундіалю.

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