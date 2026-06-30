Чемпіон світу закликав до змін у збірній Німеччини після сенсаційного вильоту з Мундіалю

Колишній центральний захисник збірної Німеччини Матс Гуммельс відреагував на сенсаційний виліт команди Юліана Нагельсманна із чемпіонату світу-2026 з футболу від Парагваю.

Його слова наводить Sky Sport Germany.

За його словами, у федерації повинні зробити певні зміни на тлі невдалих виступів команди у футбольних першостях.

"Що стосується гравців, я, звичайно, можу уявити, що деякі з них завершать кар'єру за власним бажанням. Але я також вважаю, що необхідно приймати рішення щодо футболістів, яким за 30, які вже мали шанс досягати гідних результатів за Німеччину на чотирьох, п'яти чи шести турнірах, але не змогли цього зробити. Для мене виліт збірної Німеччини – не збіг обставин. Німеччина не випадково не провела жодного сильного турніру з часів Євро-2016. Ми говоримо про десятиліття для збірної. Все починається з гравців, хоча були й різні тренери. Очікую, що деякі з них самі скажуть, що більше не продовжуватимуть. Також очікую, що нинішній або новий тренер прийме, повинен буде прийняти рішення", – сказав Гуммельс.

Нагадаємо, що за спиною ексзахисника 78 матчів за "Бундестім" (5 голів). У 2014-му разом зі збірною став чемпіоном світу.

Також із закликом до змін у німецькій збірній виступив колишній головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

Раніше поразку прокоментував головний тренер Німеччини Юліан Нагельсманн. Також 38-річний спеціаліст зізнався, чи готовий піти у відставку після сенсаційного раннього вильоту з поточного Мундіалю.