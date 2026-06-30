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Нам обов'язково потрібно дещо змінити: Клопп – про виліт Німеччини з ЧС-2026

Денис Іваненко — 30 червня 2026, 11:52
Нам обов'язково потрібно дещо змінити: Клопп – про виліт Німеччини з ЧС-2026
Юрген Клопп
Getty Images

Колишній тренер Ліверпуля Юрген Клопп відреагував на виліт збірної Німеччини з чемпіонату світу-2026 після поразки від Парагваю в 1/16 фіналу.

Його слова передає Sky Sport.

Зірковий фахівець назвав причини невдалого виступу "Бундестім" на турнірі. Він заявив, що команда потребує змін, які мають відбутись після такого фіаско.

"Існує 500 тисяч способів виграти матч. Потрібно просто знайти один. У нас була одна мрія – і вона зруйнована. Це було драматично. Ми не змогли зіграти так, як повинні були. Збірна Німеччини створила недостатньо моментів. Потрібно атакувати через фланги. Ми всі знаємо, наскільки добре ці хлопці вміють грати, але вони не показали цього на полі.

Через три місяці ми знову будемо захоплюватися Флоріаном Вірцем і Джамалом Мусіалою, тим, які вони чудові. Але не зараз. Нам обов'язково потрібно дещо змінити. Ми можемо почати із команди U-10 і зачекати кілька років, щоб побачити, якими будуть результати", – сказав Клопп.

Зазначимо, що Німеччина востаннє грала в 1/8 фіналу чемпіонату світу аж 12 років тому. Тоді "Бундестім" тріумфувала на турнірі, перегравши в матчі за трофей Аргентину.

Після поразки Юліан Нагельсманн зробив заяву щодо свого майбутнього. Він зізнався, чи планує йти у відставку.

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