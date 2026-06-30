Анчелотті: Проти Японії був наш найбільш цілісний матч

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті поділився враженнями від матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Японії.

Слова італійського фахівця наводить Globo.

"У футболі бувають помилки – їх неможливо уникнути. Але ми можемо покращити те, як оговтуємося після своїх помилок. Саме це ми й робили. Потрібно рухатися вперед. У другому таймі ми це показали. Ніхто не думав, що команда втратить голову. Ніхто не думав, що ця команда не зможе забити.

Думаю, наразі це був наш найбільш цілісний матч. У першому таймі нам було непросто створювати моменти, адже Японія дуже глибоко оборонялася. Після перерви ми знайшли інші рішення – почали більше навішувати та активніше насичувати штрафний майданчик. Вважаю, команда прогресує. Якщо сьогодні ми мали труднощі, то змогли їх подолати", – заявив тренер.