Нагельсманн зізнався, чи піде у відставку після провалу збірної Німеччини на ЧС-2026

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн висловився про своє майбутнє після вильоту збірної Німеччини в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Його слова передає Sky Sport.

"Бундестім" поступилась Парагваю в серії пенальті. Після гри фахівець заявив, що не планує йти у відставку, попри провальний результат.

"Я хочу продовжити роботу. Якщо цього ж хочуть у Федерації футболу Німеччини – я готовий. Якщо вони цього не хочуть, то повинні сказати про це. Я не з тих, хто тікає. Це виключено", – заявив Нагельсманн.

Зазначимо, що контракт тренера із федерацією футболу Німеччини розрахований до 31 липня 2028 року. Він очолює команду з осені 2023-го.

Раніше повідомлялось, що Нагельсманн розкритикував суддівство у грі проти Парагваю через скасований гол. Він сказав, що це "абсолютний скандал".