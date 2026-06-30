Надихнули всю країну. Канцлер Німеччини похвалив збірну після вильоту з ЧС-2026
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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, попри виліт збірної Німеччини з футболу з чемпіонату світу 2026 року, похвалив команду Юліана Нагельсманна.
Відповідний пост політик опублікував на особистій сторінці в Х.
"Попри болісний виліт: який же це був матч, збірно Німеччини! Своєю самовіддачею та командним духом на цьому чемпіонаті світу ви надихнули всю нашу країну. Ми пишаємося вами", – написав Мерц.
Нагадаємо, напередодні збірна Німеччини у 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 в серії пенальті програла Парагваю після нічиєї 1:1 в основний час і овертайм. Таким чином, німці втретє поспіль не зуміли вийти в 1/8 фіналу чемпіонату світу. Воротар команди Мануель Ноєр пропустив у десятому матчі чемпіонатів світу поспіль.