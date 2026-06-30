Ноєр повторив негативний рекорд мексиканського воротаря на чемпіонатах світу

Голкіпер збірної Німеччини Мануель Ноєр став співавтором негативного рекорду на чемпіонатах світу.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Напередодні збірна Німеччини вилетіла з чемпіонату світу-2026 в 1/16 фіналу від Парагваю в серії пенальті після рахунку 1:1 у основний і додатковий час. Для німців цей матч став 10-м поспіль на чемпіонатах світу, в яких вони пропускали бодай 1 гол.

У всіх цих 10 матчах ворота команди захищав Мануель Ноєр. Таким чином, легендарний німець став другим воротарем у історії, який пропускав у 10 матчах чемпіонатів світу поспіль. У період з 1950 до 1962 року таке ж негативне досягнення підкорялося голкіперу збірної Мексики Антоніо Карбахалю.

Останнім матчем чемпіонатів світу, в якому Ноєр зберіг свої ворота в недоторканості, став фінал ЧС-2014 проти Аргентини (перемога 1:0 у овертаймі).