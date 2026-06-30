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Ноєр повторив негативний рекорд мексиканського воротаря на чемпіонатах світу

Олег Дідух — 30 червня 2026, 13:31
Ноєр повторив негативний рекорд мексиканського воротаря на чемпіонатах світу
Мануель Ноєр
Getty Images

Голкіпер збірної Німеччини Мануель Ноєр став співавтором негативного рекорду на чемпіонатах світу.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Напередодні збірна Німеччини вилетіла з чемпіонату світу-2026 в 1/16 фіналу від Парагваю в серії пенальті після рахунку 1:1 у основний і додатковий час. Для німців цей матч став 10-м поспіль на чемпіонатах світу, в яких вони пропускали бодай 1 гол.

У всіх цих 10 матчах ворота команди захищав Мануель Ноєр. Таким чином, легендарний німець став другим воротарем у історії, який пропускав у 10 матчах чемпіонатів світу поспіль. У період з 1950 до 1962 року таке ж негативне досягнення підкорялося голкіперу збірної Мексики Антоніо Карбахалю.

Останнім матчем чемпіонатів світу, в якому Ноєр зберіг свої ворота в недоторканості, став фінал ЧС-2014 проти Аргентини (перемога 1:0 у овертаймі).

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