Ноєр відреагував на провальний виліт збірної Німеччини з ЧС-2026

Перший номер збірної Німеччини Мануель Ноєр висловився про сенсаційний виліт із 1/16 фіналу ЧС-2026 по пенальті від Парагваю (основний час – 1:1, а після 11-метрових – 3:4).

Його слова наводить Вolavip.

Голкіпер "Бундестім" дуже лаконічно відреагував на болючий результат.

"Дуже гірко, що все завершилося саме так", – відповів Ноєр.

Відзначимо, що воротар мюнхенської Баварії завершив для себе ЧС-2026 з антирекордом. Мануель пропускає голи у десяти поєдинках поспіль на чемпіонатах світу, що є повторенням неприємного "досягнення" турніру.

40-річний воротар повторив "рекорд" мексиканця Антоніо Карбахаля, який провів аналогічну серію на Мундіалях у період з 1950-го по 1962-й рік.

Раніше поразку прокоментував головний тренер Німеччини Юліан Нагельсманн. Також 38-річний спеціаліст зізнався, чи готовий піти у відставку після сенсаційного раннього вильоту з поточного Мундіалю.