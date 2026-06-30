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Ноєр відреагував на провальний виліт збірної Німеччини з ЧС-2026

Софія Кулай — 30 червня 2026, 11:17
Ноєр відреагував на провальний виліт збірної Німеччини з ЧС-2026
Мануель Ноєр
Getty Images

Перший номер збірної Німеччини Мануель Ноєр висловився про сенсаційний виліт із 1/16 фіналу ЧС-2026 по пенальті від Парагваю (основний час – 1:1, а після 11-метрових – 3:4).

Його слова наводить Вolavip.

Голкіпер "Бундестім" дуже лаконічно відреагував на болючий результат.

"Дуже гірко, що все завершилося саме так", – відповів Ноєр.

Відзначимо, що воротар мюнхенської Баварії завершив для себе ЧС-2026 з антирекордом. Мануель пропускає голи у десяти поєдинках поспіль на чемпіонатах світу, що є повторенням неприємного "досягнення" турніру.

40-річний воротар повторив "рекорд" мексиканця Антоніо Карбахаля, який провів аналогічну серію на Мундіалях у період з 1950-го по 1962-й рік.

Раніше поразку прокоментував головний тренер Німеччини Юліан Нагельсманн. Також 38-річний спеціаліст зізнався, чи готовий піти у відставку після сенсаційного раннього вильоту з поточного Мундіалю.

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Мануель Ноєр

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