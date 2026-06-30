Наша комбінаційна гра була занадто повільною: Нагельсман – про причини поразки та вильоту збірної Німеччини з ЧС-2026

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн сказав, що його команда перебуває у пригніченому стані після поразки від Парагваю в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Однією з причин такого результату 38-річний фахівець назвав повільну комбінаційну гру у виконанні своїх футболістів.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

"У роздягальні панує справжня атмосфера пригніченості. На жаль, футбол іноді так влаштований: деякі команди можуть вигравати, використовуючи прості прийоми. І проти таких прийомів треба захищатися послідовно.

Ми занадто довго зволікали, перш ніж змусити суперника йти в атаку. Ми могли б набагато частіше подавати м'яч у штрафний майданчик. Ми маємо вирішувати долю матчу до того, як справа дійде до пенальті. Наша комбінаційна гра була занадто повільною".

Нагадаємо, що Парагвай сенсаційно переграв Німеччину в серії пенальті 1:1 (3:4 по пен.) та вийшов до 1/8 фіналу цьогорічного мундіалю.

Найкращим гравцем зустрічі став воротар збірної Парагваю Орландо Хіль, який відбив два 11-метрових в серії.

Наступним суперником для "Альбіррохи" на світовій першості стане переможець пари Франція – Швеція, який визначиться першого липня (00:00 за київським часом).