Гюндоган розніс скасований гол Німеччини у ворота Парагваю: В АПЛ над таким просто посміялися б

Півзахисник турецького Галатасарая Ілкай Гюндоган розкритикував скасований гол Йонатана Та на 102-й хвилині матчу 1/16 фіналу ЧС-2026 з футболу Німеччина – Парагвай.

Свою думку він залишив у соцмережі Х.

35-річний футболіст запевнив, що в Англійській Прем'єр-лізі над таким рішенням ВАР просто б посміялися.

"Немає сенсу прикрашати гру команди. Але що це за рішення ВАР? В АПЛ над таким просто посміялися б. Тим більше не стали б змінювати початкове рішення. Це, звичайно, неймовірно розчаровує. На жаль, сама команда не справила враження протягом усіх 120 хвилин", – написав Гюндоган.

Головний арбітр зустрічі скасував взяття воріт через те, що захисник німецької збірної Антон завадив голкіперу Парагваю Хілю під час розіграшу кутового.

У підсумку команда Юліана Нагельсманна програла Парагваю у серії післяматчевих пенальті – 3:4.

Раніше до зміни у "Бундестім" закликали фахівець Юрген Клопп та колишній захисник збірної Матс Гуммельс.

Також сенсаційну поразку прокоментував головний тренер Німеччини Юліан Нагельсманн. 38-річний спеціаліст зізнався, чи готовий піти у відставку після сенсаційного раннього вильоту з поточного Мундіалю.