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Тут важко заперечити: капітан збірної Німеччини відреагував на слова Швайнштайгера

Софія Кулай — 28 вересня 2026, 11:23
Тут важко заперечити: капітан збірної Німеччини відреагував на слова Швайнштайгера
Йозуа Кімміх
Getty Images

Капітан збірної Німеччини Йозуа Кімміх не заперечив слова легендарного Бастіана Швайнштайгера, який назвав "бундестім" посередньою командою.

Його цитує Керрі Гау у своєму профілі у соцмережі Х.

"Тут важко заперечити. Наразі ми дуже далекі від того, щоб бути топкомандою. Відчуття не з найкращих після рикошету, який призвів до пропущеного гола. А ще до цього моя втрата м'яча призвела до гострого моменту біля наших воріт. Я намагався додати хлопцям упевненості й допомогти. Але тут ще є куди рости", – заявив опорний півзахисник.

27 вересня Німеччина несподівано поступилася вдома Греції (0:1) у 2-му турі Ліги націй-2026/27. Це була дебютна поразка Юргена Клоппа, який досі чекає на першу перемогу на чолі національної команди, яку очолив 24 липня 2026 року.

Напередодні "бундестім" розписав нічию з Нідерландами (1:1). Це був дебютний поєдинок для 59-річного спеціаліста на чолі Німеччини.

Раніше Клопп поділився думками після програного поєдинку 2-го туру ЛН-2026/27.

Попереду у німців домашня гра Ліги націй проти Сербії (1 жовтня) та виїзна зустріч із Грецією (4 жовтня).

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