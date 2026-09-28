Тут важко заперечити: капітан збірної Німеччини відреагував на слова Швайнштайгера

Капітан збірної Німеччини Йозуа Кімміх не заперечив слова легендарного Бастіана Швайнштайгера, який назвав "бундестім" посередньою командою.

Його цитує Керрі Гау у своєму профілі у соцмережі Х.

"Тут важко заперечити. Наразі ми дуже далекі від того, щоб бути топкомандою. Відчуття не з найкращих після рикошету, який призвів до пропущеного гола. А ще до цього моя втрата м'яча призвела до гострого моменту біля наших воріт. Я намагався додати хлопцям упевненості й допомогти. Але тут ще є куди рости", – заявив опорний півзахисник.

27 вересня Німеччина несподівано поступилася вдома Греції (0:1) у 2-му турі Ліги націй-2026/27. Це була дебютна поразка Юргена Клоппа, який досі чекає на першу перемогу на чолі національної команди, яку очолив 24 липня 2026 року.

Напередодні "бундестім" розписав нічию з Нідерландами (1:1). Це був дебютний поєдинок для 59-річного спеціаліста на чолі Німеччини.

Раніше Клопп поділився думками після програного поєдинку 2-го туру ЛН-2026/27.

Попереду у німців домашня гра Ліги націй проти Сербії (1 жовтня) та виїзна зустріч із Грецією (4 жовтня).