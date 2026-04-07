Кімміх розповів, хто стане "справжньою зброєю" Реала у майбутньому чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Опорний півзахисник мюнхенської Баварії Йозуа Кімміх назвав головного джокера мадридського Реала перед першою зустріччю у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Його цитує Goal.

Німецький футболіст виділив у своєму коментарі французького нападника "вершкових" Кіліана Мбаппе.

"Мбаппе – гравець, який може допомогти будь-якій команді. У нього надзвичайна індивідуальна майстерність. Він також капітан збірної Франції. Цього сезону він вирішив багато матчів, навіть коли вони були напруженими. Він – справжня зброя. Я грав проти нього багато разів, ми знаємо, чого чекати", – сказав Кімміх.

Кіліан у поточному сезоні-2025/26 відзначився вже 38 голами та 6 асистами у 36 матчах в усіх турнірах за мадридський гранд.

Нагадаємо, що перша зустріч між Реалом та Баварією у чвертьфіналі ЛЧ відбудеться сьогодні, 7 квітня, о 22:00 (за київським часом). Матч-відповідь запланований на 15 квітня у Мюнхені (о 22:00).

Баварія у попередньому раунді ЛЧ вибила італійську Аталанту. Сумарно за двома іграми 10:2. Тоді як Реал вибив Манчестер Сіті. Загальний рахунок двоматчевого протистояння 5:1 на користь мадридців.

Раніше повідомлялось, що туринський Ювентус зацікавився півзахисником мюнхенського клубу Леоном Горецкою.