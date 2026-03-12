УЄФА може покарати двох лідерів Баварії: їх підозрюють у навмисному отриманні карток у матчі проти Аталанти в ЛЧ

Опорний півзахисник Йозуа Кімміх і правий вінгер Майкл Олісе можуть отримати покарання від УЄФА після першого матчу Баварії в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти італійської Аталанти.

Про це інформує RMC Sport.

За інформацією порталу, обох гравців мюнхенського клубу підозрюють у навмисному отриманні жовтих карток у грі проти суперника з Бергамо.

Кімміх та Олісе через ці попередження точно пропустять матч-відповідь проти Аталанти, який відбудеться 18 березня (о 22:00 за Києвом).

На 77-й хвилині поєдинку Олісе був покараний за затягування часу під час розіграшу кутового, а через шість хвилин жовте світло перед собою побачив капітан мюнхенців.

Зазначається, що УЄФА може суворіше покарати футболістів, якщо доведуть той факт, що вони отримали жовті картки навмисно, щоб "обнулитися" перед можливим чвертьфінальним раундом ЛЧ.

Нагадаємо, що перший поєдинок між Аталантою та Баварією закінчився розгромною виїзною перемогою німецького гранда з рахунком 1:6. Олісе оформив дубль. Ще по голу у складі гостей забивали Станішич, Гнабрі, Джексон і Мусіала.