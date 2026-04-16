Кімміх: Проти Реала була не найкраща наша гра

Півзахисник Баварії Йозуа Кімміх визнав, що матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Реала (15 квітня) був не найкращим поєдинком команди в сезоні.

Слова хавбека наводить пресслужба УЄФА.

"Було багато драми. Звичайно, ми не почали гру так, як хотіли. Але в перерві ми відчували, що перевага буде на нашому боці, чим довше триватиме матч. Ми знали, що обидві команди можуть завдати шкоди одна одній: Баварія — через високий пресинг, Реал — через швидкі переходи. Ми погано почали, потім пропустили ще раз зі штрафного і в контратаці.

Перший тайм був хаотичним. Другий тайм був спокійнішим, ми більше контролювали гру і зрештою змогли виграти. Не думаю, що сьогодні була топ-виступ. Це не була наша найкраща гра. Але, звичайно, ми раді перемозі. Ми не повинні забувати, що ми виграли цей матч. Ми вийшли до півфіналу з двома перемогами. І я вважаю, що найкращі команди Європи тепер зустрінуться в півфіналі", – заявив Кімміх.