Кімміх: Вигравати у малих збірних уже не так просто

Зірковий півзахисник збірної Німеччини Йозуа Кімміх оцінив прогрес збірних-аутсайдерів на чемпіонаті світу 2026 року.

Слова хавбека наводить Bayern & Germany.

"Загалом вигравати матчі стає дедалі важче. Так звані малі країни стають кращими як у футбольному, так і в тактичному плані. Кюрасао проти нас дійсно грали у футбол. Проти Шотландії Гаїті також показали хорошу гру. Уже не так легко.

Більші збірні повинні ставати ще сильнішими, щоб вигравати такі матчі. Це показує, що перемога над Кюрасао з рахунком 7:1 – не випадковість. Для цього потрібно працювати", – заявив німець.

Нагадаємо, у першому турі чемпіонату світу-2026 Німеччина розгромила Кюрасао з рахунком 7:1. Однією з головних сенсацій першого туру стала нульова нічия між Іспанією та Кабо-Верде.