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Зараз ми просто посередня команда: Швайнштайгер – про рівень збірної Німеччини

Денис Іваненко — 28 вересня 2026, 08:01
Зараз ми просто посередня команда: Швайнштайгер – про рівень збірної Німеччини
Бастіан Швайнштайгер
Getty Images

Колишній капітан збірної Німеччини Бастіан Швайнштайгер відреагував на поразку від Греції (0:1) у Лізі націй, скепитично оцінивши рівень нинішньої "Бундесманшафт".

Його слова передає Bayern & Germany.

"Ми більше не топкоманда. Зараз ми просто посередня команда. У нас більше немає гравців, які роблять різницю.

Навіть у Греції є Карецас, Цоліс, Павлідіс – як на мене, це саме ті футболісти, які роблять різницю. Сподіваюся, Юргену Клоппу вдасться побудувати команду, здатну грати у футбол Клоппа", – сказав Швайнштайгер.

Зазначимо, що це була перша поразка збірної Німеччини під керівництвом Юргена Клоппа. Він очолив команду 24 липня.

Напередодні німці зіграли внічию з Нідерландами (1:1). То був дебютний матч зіркового фахівця на посаді.

Нагадаємо, що на останньому чемпіонаті світу збірна Німеччини вилетіла вже в 1/16 фіналу. Вона в серії пенальті програла Парагваю, після чого був звільнений Юіліан Нагельсманн.

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