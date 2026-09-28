Зараз ми просто посередня команда: Швайнштайгер – про рівень збірної Німеччини

Колишній капітан збірної Німеччини Бастіан Швайнштайгер відреагував на поразку від Греції (0:1) у Лізі націй, скепитично оцінивши рівень нинішньої "Бундесманшафт".

Його слова передає Bayern & Germany.

"Ми більше не топкоманда. Зараз ми просто посередня команда. У нас більше немає гравців, які роблять різницю.

Навіть у Греції є Карецас, Цоліс, Павлідіс – як на мене, це саме ті футболісти, які роблять різницю. Сподіваюся, Юргену Клоппу вдасться побудувати команду, здатну грати у футбол Клоппа", – сказав Швайнштайгер.