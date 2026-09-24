Німеччина та Нідерландами зіграли внічию у дебютному матчі Клоппа і Хаві, Норвегія переграла Данію у 1-му турі Ліги націй

У четвер, 24 вересня, низкою матчів розпочався перший тур Ліги націй сезону-2026/27.

В елітному дивізіоні А розпочала ігровий день нічия збірної Німеччини з Нідерландами у дебютному матчі Юргена Клоппа та Хаві. Здавалося, що єдиний та вирішальний гол забив 25-річний Фелікс Нмеча, скориставшись передачею від Каріма Адеємі, проте Гакпо під завісу зустрічі врятував свою команду від поразки.

Норвегія із дублем Голанда зуміла вибороти перемогу над Данією у гольовій перестрілці. За підсумками першого тайму лідирували у рахунку саме підопічні Столе Сольбаккена, проте вже після перерви Гойлунн відновив паритет. Подарував перемогу "вікінгам" Голанд, забивши свій другий м'яч у цій зустрічі на 74-й хвилині.

Португалія завдяки голу Жоау Фелікса здолала Уельс. На 59-й хвилині заніс м'яч у сітку воріт Кріштіану Роналду, проте рефері не зарахував цей гол через офсайд.

Натомість Греція на останніх хвилинах здобула перемогу над Сербією. Після швидкого голу від Живковича "елліни" змогли зрівняти рахунок на 74-й хвилині зусиллями Цоліса. А Дувікас створив сенсацію, оформивши взяття воріт на 90+5 хвилині та подарувавши команді звитягу.

У лізі B Австрія здолала Ізраїль, двічі забивши на останніх хвилинах. "Блакитно-білі" грали вдесятьох після вилучення Абу Фархі на 56-й хвилин. Нападник отримав другу жовту картку через хвилину після того, як забив гол.

Водночас збірна Косово тріумфувала у матчі з Ірландією завдяки одному забитому м'ячу. Муріку відзначився вирішальним голом на 83-й хвилині.

А в дивізіоні D Мальта на останніх хвилинах вирвала перемогу у матчі з Андоррою, а Литва спокійно переграла Ліхтенштейн, забивши два голи в другому таймі.

Ліга націй УЄФА

1-й тур, 24 вересня

Ліга А

Нідерланди – Німеччина 1:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 32 Нмеча, 1:1 – 90+2 Гакпо.

Норвегія – Данія 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 14 Бобб, 2:0 – 18 Голанд, 2:1 – 25 Дамсгор, 2:2 – 60 Гойлунн, 3:2 – 74 Голанд.

Вилучення: Вольфе 90+4 (Норвегія).

Португалія – Уельс 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 22 Жоау Фелікс.

Сербія – Греція 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 4 Живкович, 1:1 – 74 Цоліс, 1:2 – 90+5 Дувікас

Ліга B

Австрія – Ізраїль 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 43 Шмід (пенальті), 1:1 – 55 Абу Фархі, 2:1 – 90 Мвене, 3:1 – 90+3 Калайджич.

Вилучення: Абу Фархі 56 (Ізраїль).

Косово – Ірландія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 83 Мурікі.

Ліга D

Андорра – Мальта 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 17 Лопес, 1:1 – 36 Кардона, 1:2 – 81 Теума.

Ліхтенштейн – Литва 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 53 Міхельбрінк, 0:2 – 66 Должніков.

Нагадаємо, що Україна стартує на турнірі з матчу проти Угорщини, який розпочнеться 25 вересня о 21:45 за київським часом. Напередодні наставник "синьо-жовтих" Андреа Мальдера розповів про ключове завдання команди в Лізі націй.