Нічию я міг би спокійно прийняти: Клопп – про дебютну поразку на чолі збірної Німеччини
Наставник збірної Німеччини Юрген Клопп поділився думками щодо поразки від Греції (0:1) у матчі другого туру Ліги націй.
Його слова передає пресслужба УЄФА.
"Футбол – він такий. Нічию в цьому поєдинку я міг би спокійно прийняти, але поразка – це жорстоко. Не думаю, що ми на це заслужили, але це все одно сталося. Маємо те, що маємо. У Греції був свій план на гру.
Ми повинні бути більш упевненими в тому, що робимо. І тоді все буде добре. З цього матчу ми можемо винести багато корисного, і ми обов'язково це зробимо та попрацюємо над помилками", – сказав Клопп.
Зазначимо, що це був другий поєдинок збірної Німеччини під керівництвом Клоппа. В першому "Бундесманшафт" зіграла внічию з Нідерландами (1:1).
Зірковий тренер очолив національну команду в липні. Він змінив на цій посаді Юліана Нагельсманна, якого звільнили після вильоту з чемпіонату світу-2026 в 1/16 фіналу від Парагваю.