Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Нічию я міг би спокійно прийняти: Клопп – про дебютну поразку на чолі збірної Німеччини

Денис Іваненко — 28 вересня 2026, 10:32
Нічию я міг би спокійно прийняти: Клопп – про дебютну поразку на чолі збірної Німеччини
Юрген Клопп
Getty Images

Наставник збірної Німеччини Юрген Клопп поділився думками щодо поразки від Греції (0:1) у матчі другого туру Ліги націй.

Його слова передає пресслужба УЄФА.

"Футбол – він такий. Нічию в цьому поєдинку я міг би спокійно прийняти, але поразка – це жорстоко. Не думаю, що ми на це заслужили, але це все одно сталося. Маємо те, що маємо. У Греції був свій план на гру.

Ми повинні бути більш упевненими в тому, що робимо. І тоді все буде добре. З цього матчу ми можемо винести багато корисного, і ми обов'язково це зробимо та попрацюємо над помилками", – сказав Клопп.

Зазначимо, що це був другий поєдинок збірної Німеччини під керівництвом Клоппа. В першому "Бундесманшафт" зіграла внічию з Нідерландами (1:1).

Зірковий тренер очолив національну команду в липні. Він змінив на цій посаді Юліана Нагельсманна, якого звільнили після вильоту з чемпіонату світу-2026 в 1/16 фіналу від Парагваю.

Читайте також :
Зараз ми просто посередня команда: Швайнштайгер – про рівень збірної Німеччини
Юрген Клопп Збірна Німеччини з футболу Збірна Греції з футболу

Юрген Клопп

Клопп: Я не втратив розуміння футболу за останні два з половиною роки
Клопп ввів низку суворих правил у збірній Німеччини
Усі знають, наскільки він живе футболом: голкіпер збірної Німеччини розкрив унікальність Клоппа
2 різних склади. Клопп залучить 44 гравців до своїх перших 4 матчів у збірній Німеччини
Клопп визначився з основним воротарем збірної Німеччини

Останні новини