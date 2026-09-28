Нічию я міг би спокійно прийняти: Клопп – про дебютну поразку на чолі збірної Німеччини

Наставник збірної Німеччини Юрген Клопп поділився думками щодо поразки від Греції (0:1) у матчі другого туру Ліги націй.

Його слова передає пресслужба УЄФА.

"Футбол – він такий. Нічию в цьому поєдинку я міг би спокійно прийняти, але поразка – це жорстоко. Не думаю, що ми на це заслужили, але це все одно сталося. Маємо те, що маємо. У Греції був свій план на гру.

Ми повинні бути більш упевненими в тому, що робимо. І тоді все буде добре. З цього матчу ми можемо винести багато корисного, і ми обов'язково це зробимо та попрацюємо над помилками", – сказав Клопп.