Лідер Баварії – про поразку від ПСЖ: Я не очікував, що гра буде настільки відкритою

Опорний півзахисник Баварії Йозуа Кімміх відреагував на поразку від ПСЖ у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів (4:5).

Його слова цитує сайт клубу.

Німецький футболіст зазначив, що не очікував настільки відкритої зустрічі. Також Кімміх додав, що після поєдинку переживав дивне відчуття, бо його команда програла з різницею лише в один м'яч, хоча до 65-ї хвилини у парижан було на три результативні удари більше.

Водночас наприкінці зустрічі команда Венсана Компані взагалі мала шанс врятуватися від виїзної поразки.

"Я думаю, було очікувано, що гра буде "від воріт до воріт", але я не очікував, що вона буде настільки відкритою. Чесно кажучи, я вважаю, що ми дуже добре почали, перші 15-20 хвилин. Нам потрібно було забити другий гол. Потім ми дозволили ПСЖ увійти в гру через помилку в побудові атак, і після цього вони стали кращими.

Дуже дратує, що ми знову пропустили зі стандарту – ми не повинні цього дозволяти. Однак ми точно показали дуже хорошу реакцію. У них була ще одна контратака, і вони влучили в поперечину, але загалом є відчуття, що попереду ще більше", – сказав Йозуа.