Юрген Клопп став головним тренером збірної Німеччини
Колишній тренер Ліверпуля та Боруссії Дортмунд Юрген Клопп очолив збірну Німеччини.
Про це повідомляє пресслужба "бундестім".
Контракт із наставником розрахований до середини 2030 року. Допомагати йому у збірній будуть Петер Кравіц, Пеп Лейндерс та Свен Бендер.
Клопп став наступником Юліана Нагельсманна, якого було звільнено після вильоту "Бундестім" вже на стадії 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Німці сенсаційно поступилися Парагваю (по пенальті 3:4).
Нагадаємо, що влітку 2024-го німецький спеціаліст покинув тренерське крісло Ліверпуля, провівши на чолі "мерсисайдців" 489 матчів. Клопп привів англійський клуб до 8 титулів, серед яких є перемога у Лізі чемпіонів сезону-2018/19. Після чого обіймав керівну посаду в структурі Ред Булл.