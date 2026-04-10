Американський клуб розпочав попередні перемовини з Неймаром – ЗМІ

Софія Кулай — 10 квітня 2026, 11:19
Капітан бразильського Сантоса Неймар близький до переходу в американський Цинциннаті.

Про це інформує The Athletic.

Наразі між сторонами ведуться попередні перемовини щодо потенційного трансферу. Суми, яку клуб МЛС готовий викласти за зіркового бразильця, не називаються.

Контракт Неймара з Сантосом розрахований до кінця 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, що атакувальний півзахисник повернувся у бразильську команду наприкінці січня 2025-го.

У поточному сезоні-2025/26 Неймар вже відзначився 3 голами та стількома ж асистами у 6-ти іграх за Сантос.

Клубі справи футболіста зараз не є найбільш обговорюваною темою у пресі. Головною інтригою сезону є те, чи потрапить Неймар у заявку збірної Бразилії на ЧС-2026 з футболу.

Заради цього капітан Сантоса готовий навіть пропускати виїзні поєдинки на клубному рівні, аби мінімізувати ризик будь-яких рецидивів, що могли б позбавити його шансів зіграти на елітному турнірі.

Цікаво, що 34-річний гравець не потрапив у заявку "селесао" на товариські березневі матчі, не приховувавши розчарування від такого рішення головного тренера. "Тато Карло" раніше назвав умову повернення зірки у національну команду.

Агент футболіста прокоментував невиклик на контрольні ігри, а французький нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе заявив, що не уявляє найближчого Мундіалю без участі Неймара.

