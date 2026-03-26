Я не можу уявити чемпіонат світу без нього: Мбаппе – про відсутність Неймара у заявці збірної Бразилії

Нападник національної збірної Франції Кіліан Мбаппе висловився щодо відсутності свого колишнього одноклубника по ПСЖ Неймара у складі команди Бразилії напередодні очного товариського матчу та сказав, що не зможе уявити ЧС-2026 без нього.

Його слова передає ESPN.

"Чемпіонат світу – це змагання зірок. Усі зірки тут, і, як на мене, Неймар – одна з найбільших зірок. Я не можу уявити чемпіонат світу без Неймара. Але зрештою я не можу йти проти свого колишнього тренера Карло Анчелотті. Я маю поважати його рішення".

Відповідаючи на запитання про конкунрецію між його теперешнім одноклубиком по Реалу Вінісіусом Жуніором та Неймаром, Мбаппе відповів:

"Віні зараз потрібно зробити ще один крок уперед з національною збірною, але Неймар – це Неймар. Неймар – фантастичний гравець".

Нагадаємо, раніше головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті не включив Неймара до заявки на товариські ігри проти Франції 26 березня та Хорватії 1 квітня.

Неймар не викликається до "селесао" з 2023 року, хоча він є найкращим бомбардиром та асистентом в історії своєї збірної, за яку забив 79 голів і віддав 59 результативних передач у 128 матчах.