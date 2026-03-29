Неймар ігноруватиме гостьові матчі Сантоса заради ЧС-2026 – ЗМІ

Головна зірка Сантоса Неймар вирішив піти на радикальні кроки перед чемпіонатом світу-2026, на який він може навіть не поїхати.

Про це інформує Marca.

Бразилець ухвалив рішення не грати у виїзних поєдинках свого нинішнього клубу. 34-річний атакувальний півзахисник прагне мінімізувати ризик будь-яких рецидивів, що могли б позбавити його шансів зіграти на Мундіалі.

Неймар братиме участь лише у домашніх іграх.

Цікаво, що досвідчений футболіст вже пропустив два гостьові матчі Сантоса, маючи при цьому медичні підтвердження. Клубні лікарі заявляли про перевтому та максимальну обережність після процедур PRP для прискорення відновлення бразильця.

У поточному сезоні-2025/26 капітан бразильського клубу вже взяв участь у 5 зустрічах, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Цікаво, що Неймар не потрапив у заявку збірної Бразилії на товариські березневі матчі, не приховувавши розчарування від такого рішення Карло Анчелотті. Головний тренер "селесао" раніше назвав умову повернення зірки у національну команду.

Агент футболіста прокоментував невиклик на контрольні ігри, а французький нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе заявив, що не уявляє ЧС-2026 без участі Неймара.

Нагадаємо, що на Мундіалі Бразилія гарантовано зіграє три поєдинки у рамках групового етапу проти: Марокко (14 червня), Гаїті (20 червня) та Шотландії (25 червня).