Ефектна поява: Неймар прилетів у табір збірної Бразилії на гелікоптері за 13 мільйонів доларів

Неймар точно знає, як зробити ефектний вхід. Після тривалих переживань щодо потрапляння до заявки збірної Бразилії на чемпіонат світу-2026 зірковий вінгер все ж отримав виклик від Карло Анчелотті, і одразу влаштував справжнє шоу зі свого прибуття.

Збірна Бразилії зібралася в Гранха-Комарі у Терезополісі, де розпочала підготовку до мундіалю. Неймар приєднався до команди одним із останніх, однак зробив це максимально по-зірковому.

Футболіст прилетів на тренувальну базу на власному гвинтокрилі Airbus H145, вартість якого оцінюють приблизно у 13 мільйонів доларів.

Кадри прибуття миттєво розлетілися соцмережами, а фанати жартують, що Неймар "приземлився на ЧС як справжній бос".

Neymar Jr arrived to Brazil's World Cup camp in his own helicopter 🥶



🎥 @canalwamo pic.twitter.com/MqDcV3ATcC — DAZN Football (@DAZNFootball) May 27, 2026

Нагадаємо, останні місяці навколо вінгера точилося чимало розмов через його форму та постійні травми. Однак Анчелотті все ж вирішив довіритися одному з головних талантів бразильського футболу на мундіалі.

Напередодні Неймар не зумів завершити тренування збірної Бразилії через біль у гомілці. Тепер стало відомо, що 34-річний вінгер отримав нову травму та пропустить 2-3 тижні.