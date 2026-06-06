Анчелотті розповів, коли Неймар повернеться до повноцінних тренувань

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті розповів про те, коли зірковий вінгер Сантоса Неймар зможе відновити тренування у загальній групі після травми.

Слова італійського фахівця наводить Goal.com.

"Я думаю, що його ситуація абсолютно зрозуміла. Неймар виконує відмінну індивідуальну роботу. Після вихідних він пройде МРТ, і тоді, якщо все буде добре, зможе тренуватися з командою наступного тижня", – заявив Анчелотті.

Нагадаємо, наприкінці травня Неймар не зумів завершити тренування збірної Бразилії через біль у гомілці. 34-річний вінгер отримав нову травму, прогнозувалося, що він пропустить 2-3 тижні.

Після цього Анчелотті заявив, що не збирається замінювати Неймара в заявці на іншого гравця.