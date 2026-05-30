Анчелотті розповів, чи може Неймар бути виключений через травму із заявки збірної Бразилії на ЧС-2026

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті заявив, що не буде відкликати з заявки на чемпіонат світу 2026 року Неймара або інших гравців своєї команди.

Його слова цитує Фабріціо Романо.

"Ми очікуємо, що Неймар повернеться до складу вже на перший матч проти Марокко або, у крайньому разі, на наступний. Ми нікого не змінюватимемо – склад визначений, і я не змінюватиму своїх планів: усі 26 гравців візьмуть участь у чемпіонаті світу".

Напередодні стало відомо, що Неймар може пропустити перший матч команди Карло Анчелотті на чемпіонаті світу 2026 року.

Неймар не зумів завершити тренування збірної Бразилії через біль у гомілці. Тепер стало відомо, що 34-річний вінгер отримав нову травму та пропустить 2-3 тижні. Таким чином, гравець Сантоса точно не допоможе збірній Бразилії в товариських матчах проти Панами та Єгипту (1 і 7 червня відповідно).

Нагадаємо, що у футболці "селесао" Неймар вже провів 128 поєдинків, у яких відзначився 79 голами та 59 асистами. Востаннє він виступав за національну команду ще 18 жовтня 2023 року, коли Бразилія у кваліфікації до ЧС програла Уругваю (0:2).

Зауважимо, що збірна Бразилії кваліфікувалася на чемпіонат світу з п'ятого місця у південноамериканському відборі на ЧС-2026 КОНМЕБОЛ, випередивши Парагвай та поступившись Уругваю, Колумбії, Еквадору та Аргентині.

На груповому етапі чемпіонату світу бразильці зіграють проти Марокко (14 червня), Гаїті (20 червня) та Шотландії (25 червня).