Троє найвеличніших: Неймар показав труси із зображенням себе та Мессі

Напередодні чемпіонату світу-2026 Неймар поділився відео, в якому продемонстрував доволі незвичний предмет свого гардероба.

На кадрах можна помітити труси, на яких із різних боків розміщені фотографії самого Неймара та легенди збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

Між зображеннями футболістів красується напис: "Троє найвеличніших".

Саме ця фраза миттєво привернула увагу фанатів і стала приводом для численних жартів у соцмережах.

Цікаво, що все це відбувається на тлі підготовки до Мундіалю-2026, де обидві південноамериканські збірні вважаються одними із фаворитів турніру.

Головний тренер бразильців Карло Анчелотті включив Неймара до заявки на чемпіонат світу, незважаючи на непрості останні роки в кар'єрі нападника та численні травми.

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Напередодні нападник не зумів завершити тренування збірної Бразилії через біль у гомілці. Тепер стало відомо, що 34-річний вінгер отримав нову травму та пропустить 2-3 тижні.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті заявив, що не збирається замінювати Неймара в заявці на іншого гравця.