Я засмучений і розчарований: Неймар відреагував на свою відсутність у заявці збірної Бразилії

Зірковий Неймар висловився про рішення Карло Анчелотті залишити його поза заявкою збірної Бразилії на товариські матчі в березні, хоча чимало інсайдерів анонсували його повернення до "селесао".

Слова футболіста передає YAHOO SPORT.

Вінгер Сантоса не став приховувати, що він розчарований. Проте бразилець підкреслив, що не збирається опускати руки та зробить усе, щоб зіграти на чемпіонаті світу-2026.

"Я скажу про це тут, тому що не можу просто залишити це без уваги. Очевидно, я засмучений і розчарований через те, що мене не викликали у збірну. Але фокус залишається день за днем, тренування за тренуванням, гра за грою. Ми досягнемо нашої мети. Попереду ще один, фінальний виклик, і мрія живе. Ось і все, ми в цьому разом. Я хотів би повернутися до національної збірної та зіграти на чемпіонаті світу, але це не в моїх руках. Незалежно від того, буду я там чи ні, я завжди буду вболівальником Бразилії", – сказав Неймар.

Нагадуємо, що Карло Анчелотті оголосив заявку збірної Бразилії 16 березня. Його підопічні найближчим часом зіграють два товариські матчі – проти Франції (26 березня) та Хорватії (1 квітня).

Неймар не викликається до "селесао" з 2023 року, проте останнім часом знову почав набирати форму. Він є найкращим бомбардиром та асистентом в історії своєї збірної, за яку забив 79 голів і віддав 59 результативних передач у 128 матчах.