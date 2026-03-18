Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Агент Неймара прокоментував невиклик вінгера до збірної Бразилії

Олег Дідух — 18 березня 2026, 12:05
Неймар
Getty Images

Агент Неймара Піні Захаві прокоментував рішення головного тренера збірної Бразилії Карло Анчелотті не викликати зіркового вінгера Сантоса на березневі матчі команди.

Слова агента наводить Фабріціо Романо.

"Я дуже поважаю Карло Анчелотті, але я також знаю, наскільки важко Неймар працює для того, щоби допомогти збірній Бразилії на чемпіонаті світу. Я вірю, що Анчелотті не припустить такої помилки як відмова від серця збірної Бразилії, яким є Неймар", – заявив Захаві.

Нагадаємо, Анчелотті не викликав Неймара на товариські матчі проти Франції (26 березня) та Хорватії (1 квітня). Востаннє Неймар викликався до збірної Бразилії ще в жовтні 2023 року, задовго до призначення Анчелотті на посаду головного тренера команди.

Останні новини