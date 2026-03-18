Агент Неймара прокоментував невиклик вінгера до збірної Бразилії

Агент Неймара Піні Захаві прокоментував рішення головного тренера збірної Бразилії Карло Анчелотті не викликати зіркового вінгера Сантоса на березневі матчі команди.

Слова агента наводить Фабріціо Романо.

"Я дуже поважаю Карло Анчелотті, але я також знаю, наскільки важко Неймар працює для того, щоби допомогти збірній Бразилії на чемпіонаті світу. Я вірю, що Анчелотті не припустить такої помилки як відмова від серця збірної Бразилії, яким є Неймар", – заявив Захаві.

Нагадаємо, Анчелотті не викликав Неймара на товариські матчі проти Франції (26 березня) та Хорватії (1 квітня). Востаннє Неймар викликався до збірної Бразилії ще в жовтні 2023 року, задовго до призначення Анчелотті на посаду головного тренера команди.