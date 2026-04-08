Анчелотті визначився з майбутнім у збірній Бразилії

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті не покине свою посаду після чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє ESPN Brazil.

За їхньою інформацією, тренер продовжить свій контракт до літа 2030 року. 66-річний італійський фахівець зароблятиме 10 мільйонів євро на рік, що робитиме його найбільш високооплачуваним тренером збірних у світу.

Анчелотті очолив збірну Бразилії влітку 2025 року. Його чинний контракт розрахований до кінця липня 2026 року.

Раніше повідомлялося про те, що Анчелотті не бачить зіркового вінгера Сантоса Неймара в складі збірної Бразилії на чемпіонату світу 2026 року. На груповому етапі мундіалю в США Канаді та Мексиці бразильці зіграють із Марокко, Гаїті та Шотландією.