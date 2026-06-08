У Бразилії зробили заяву щодо відновлення Неймара перед стартом ЧС-2026

Бразильська конфедерація футболу оприлюднила заяву щодо стану здоров'я нападника збірної Неймара, який потрапив у заявку на чемпіонат світу-2026.

Її цитує Globo Esporte.

Зазначається, що 34-річний футболіст пройшов медичне обстеження, яке показало позитивну динаміку відновлення зіркового капітана Сантоса.

"Цього понеділка футболіст Неймар пройшов МРТ. Обстеження показало позитивну динаміку в його лікуванні, в межах очікуваних параметрів. Він продовжить процес відновлення та фізичної підготовки, запланований медичним штабом збірної Бразилії", — йдеться у заяві.

Через травму Неймар може пропустити стартовий матч ЧС-2026. Гравець відчув біль у гомілці.

Раніше головний тренер "селесао" Карло Анчелотті оцінив перспективи своїх підопічних на ЧС-2026, а сам Неймар назвав омріяний фінал турніру.

Додамо, що у рамках групового етапу Мундіалю бразильці зіграють проти Марокко (14 червня), Гаїті (20 червня) та Шотландії (25 червня).

Нагадаємо, що у футболці збірної Бразилії досвідчений вінгер вже провів 128 поєдинків, у яких відзначився 79 голами та 59 асистами. Востаннє він виступав за національну команду ще 18 жовтня 2023 року, коли Бразилія у кваліфікації до ЧС програла Уругваю (0:2). У тій грі бразилець відіграв один тайм.