Анчелотті назвав умову повернення Неймара у збірну Бразилії

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті оцінив шанси форварда Сантоса Неймара зіграти на чемпіонаті світу-2026.

Його слова передає Globo Esporte.

Футболіст не потрапив до заявки команди на товариські матчі проти Франції та Хорватії. Проте італійський фахівець вважає, що 34-річний нападник матиме шанс поїхати на мундіаль, якщо перебуватиме в належній фізичній формі.

"Неймар також може зіграти на чемпіонаті світу. Якщо він буде готовий на 100% до ЧС, то може бути на ньому. Чому його зараз немає в цьому списку? Тому що він не готовий на 100%. Нам потрібні гравці, які зараз у стовідсотковій формі. Але, як я вже сказав, остаточний список буде іншим. Неймар повинен продовжувати працювати і грати, демонструючи свої якості в хорошій фізичній формі", – розповів Анчелотті.

Відзначимо, що за спиною Неймара 128 поєдинків за національну команду (79 голів та 59 асистів). Востаннє він грав за "селесао" у жовтні 2023-го в матчі проти Уругваю (поразка 2:0).

Бразильці зіграють два товариські матчі – проти Франції (26 березня) та Хорватії (1 квітня).

На ЧС-2026 Бразилія зіграє у групі С проти Марокко, Гаїті та Шотландії. Світова першість відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в 16 містах США, Канади та Мексики.