Мексика – Еквадор: прогноз букмекерів на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Мексики та Еквадору.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Хав'єра Агірре, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,28. Нічия – 2,97. Виграш еквадорців – 3,85.

Прохід мексиканців до наступної стадії турніру – 1,61. На те, що підопічні Себастьяна Беккачече проб'ються до 1/8 фіналу – 2,37.

Протистояння відбудеться 1 липня на "Ацтеці" в Мехіко. Стартовий свисток пролунає о 04:00 за київським часом.

Зазначимо, що переможець цієї пари в 1/8 фіналу зіграє з сильнішим у поєдинку Англія – ДР Конго.

Нагадаємо, Мексика пройшла у плейоф з першого місця групи A, обігравши усіх суперників: Південну Африку, Південну Корею та Чехію. Еквадор ж вийшов у 1/16 фіналу з третього місця квартету E. У команди поразка від Кот-д'Івуару, нічия з Кюрасао та перемога над Німеччиною.

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