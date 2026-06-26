Розділив історичний момент: тренер Еквадору після переможного гола у ворота Німеччини кинувся на трибуни до дружини

Збірна Еквадору створила одну з головних сенсацій чемпіонату світу-2026, здолавши Німеччину (2:1) та вдруге в історії пробившись до плейоф мундіалю. Але не менш емоційним за сам матч став момент одразу після вирішального гола.

На 77-й хвилині Гонсало Плата випередив Мануеля Ноєра та забив м'яч, який приніс еквадорцям історичну перемогу. Головний тренер команди Себастьян Беккасесе не зміг стримати емоцій і миттєво побіг до трибун.

Втім, наставник прямував не просто до вболівальників. На трибуні "МетЛайф Стедіум" за грою спостерігала його дружина Патрісія Перссон. Саме з нею 45-річний тренер розділив один із найважливіших моментів своєї кар'єри, міцно обійнявши кохану після вирішального гола.

Нагадаємо, Себастьян Беккасесе та Патрісія Перссон перебувають у шлюбі з 2005 року та виховують двох дітей. Тепер саме вона першою розділила з тренером емоції від одного з найбільших успіхів в історії еквадорського футболу.

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Зазначимо, що Еквадор набрав лише одне очко у двох стартових турах, а у третьому вже на другій хвилині поступався збірній Німеччині. Проте підопічні Себастьяна Беккасесе сенсаційно змогли здобути вольову перемогу та вийшли в 1/16 фіналу із третього місця у групі. Це другий вихід в історії для еквадорців у плейоф на чемпіонатах світу. Вперше їм це вдалось у 2006 році.

Раніше повідомлялося, що президент Еквадору оголосив вихідний у всій країні після перемоги національної збірної над Німеччиною.