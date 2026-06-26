У Еквадорі оголосили національний вихідний після тріумфу на ЧС-2026

Президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив вихідний у всій країні після перемоги національної збірної над Німеччиною (2:1) на чемпіонаті світу.

Про це повідомила пресслужба очільника держави.

Цей результат дозволив південноамериканцям пробитись у стадію плейоф. Президент на радощах підписав указ про національний вихідний 26 червня на всій території Еквадору.

"Це рішення застосовується як до державного, так і до приватного секторів і не підлягатиме відпрацюванню, з метою, щоб еквадорці могли відсвяткувати момент, який наповнює гордістю та єдністю всю країну. Національний уряд визнає самовідданість нашої збірної, яка високо піднесла ім'я Еквадору та подарувала радість, що виходить далеко за межі футбольних полів", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Еквадор набрав лише одне очко у двох стартових турах, а у третьому вже на другій хвилині поступався збірній Німеччині. Проте підопічні Себастьяна Беккасесе сенсаційно змогли здобути вольову перемогу та вийшли в 1/16 фіналу із третього місця у групі.

Це другий вихід в історії для еквадорців у плейоф на чемпіонатах світу. Вперше їм це вдалось у 2006 році.